Președinta Georgiei, despre Călin Georgescu: „Peste tot interpuşii ruşi fac aceleaşi promisiuni preelectorale”

Preşedinta Georgiei, Salome Zourabichvili, blocată într-o confruntare cu propriul guvern, a declarat într-un interviu pentru Reuters că Rusia, care a invadat deja Ucraina, duce un „război hibrid” împotriva Georgiei şi a altor ţări precum Moldova şi România, membră NATO şi UE.

Vorbind despre Călin Georgescu, președinta Georgiei a comentat – „Peste tot interpuşii ruşi fac aceleaşi promisiuni preelectorale”.

Zourabichvili, care a protestat personal faţă de acţiunile poliţiei antirevoltă, a declarat pentru Reuters că doreşte ca ţările europene să trimită un „mesaj foarte clar” că nu vor recunoaşte rezultatul alegerilor din octombrie, în care oficialii au acordat Visului Georgian 54% din voturi, şi că vor face presiuni pentru o reluare a alegerilor. Zourabichvili şi partidele de opoziţie au declarat că scrutinul a fost fraudulos, o acuzaţie negată atât de Visul Georgian, cât şi de comisia electorală.



CE SPUNE SALOME ZOURABICHVILI DESPRE ROMÂNIA, MOLDOVA ŞI CĂLIN GEORGESCU

Pe de altă parte, în ultimele zile preşedinta Georgiei a invocat de mai multe ori situaţiile electorale din Moldova şi România, pentru a argumenta că Moscova se amestecă în alegeri şi duce în regiune un război hibrid. De altfel, ea şi Maia Sandu, preşedinta R. Moldova, au vorbit luni la telefon, în timp ce Ministerul de Externe de la Bucureşti a transmis că România este solidară cu poporul georgian „în lupta sa legitimă pentru demnitate, libertate şi un viitor european”.

Avant la Roumanie il y a eu la Moldavie (sauvée par sa diaspora) et la Géorgie. Les manifestations massives d’aujourd’hui sont le résultat de la fraude électorale massive suivie de la tentative du pouvoir s’appuyant sur cette élection usurpée des e détourner de l’UE https://t.co/ankBQfjeoV

Deputatul francez, care se ocupă de diaspora franceză din Europa de Est şi Balcani, a scris despre candidatul de extremă dreapta pro-rus Călin Georgescu, arătând că a ieşit victorios în primul tur al alegerilor prezidenţiale din România graţie „Tik Tok şi puterilor străine care i-au susţinut ascensiunea prin algoritmi”.

Salome Zourabichvili comentase şi luni pe tema victoriei în alegerile din România a lui Călin Georgescu.

„Peste tot interpuşii ruşi fac aceleaşi promisiuni preelectorale”, a scris pe X preşedinta Georgiei, împărtăşind o postare a unui utilizator al reţelei care scrisese că Georgescu, „candidatul pro-rus care are în prezent cele mai mari şanse de a deveni viitorul preşedinte al României, a promis că va interzice toate partidele politice dacă va câştiga”.

Everywhere Russian proxies make the same pre electoral promises… https://t.co/tnYSgaRZ4A