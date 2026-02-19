Premieră în sistemul energetic: energia stocată în baterii apare oficial în bilanțul R. Moldova

Energia electrică stocată în baterii a intrat, pentru prima dată, în bilanțul energetic al R. Moldova. Despre asta a anunțat Ministerul Energiei într-un comunicat de presă. Operatorul de transport și sistem Moldelectrica a început să reflecte în datele oficiale electricitatea livrată din capacități de stocare.

În prezent, în țară sunt instalate baterii cu o capacitate totală de circa 25 MWh, iar până la sfârșitul anului aceasta ar putea crește de opt ori, până la aproximativ 200 MWh, prin investiții private, precizează instituția.

Stocarea energiei devine esențială pe măsură ce cresc sursele regenerabile: bateriile permit echilibrarea rapidă a rețelei și acoperirea vârfurilor de consum din orele de dimineață și seară, când cererea de electricitate este cea mai mare.

Autoritățile integrează deja stocarea în noile proiecte eoliene. În a doua rundă de licitații pentru parcuri eoliene — cu o capacitate totală de până la 170 MW — investitorii vor fi obligați să instaleze sisteme de stocare (BESS) de cel puțin 0,25 MWh pentru fiecare MW de capacitate instalată.

Totodată, Ministerul Energiei a precizat că investitorii interesați pot depune de joi, 19 februarie, dosarele în cadrul licitației pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh.

Licitația a fost lansată oficial prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial și pe pagina web a Ministerului Energiei și reprezintă o premieră pentru Republica Moldova, prin includerea componentei de stocare a energiei, care va contribui la creșterea flexibilității și fiabilității sistemului energetic național, precum și la optimizarea curbei de generare a energiei electrice, subliniază instituția.

Dosarele pot fi depuse începând cu 19 februarie până la data de 31 martie inclusiv.

Criteriul de atribuire îl constituie cel mai mic preț, raportat la prețul plafon de 1,44 lei moldovenești/kWh, în limita capacității cumulative de 170 MW. Proiectele selectate vor fi realizate în baza schemei de sprijin „preț fix / primă variabilă”.

Se estimează că noile investiții vor determina o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 1,4 milioane de tone de CO₂, echivalentul emisiilor anuale generate de aproximativ 310.000 de autoturisme.