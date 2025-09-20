Povestea unui „turist” kenyan, păcălit la Sankt Petersburg și dus într-o tabără militară: „Ai semnat cu armata”

Un kenyan prins de armata ucraineană povestește cum a fost păcălit la Sankt Petersburg, apoi trimis în război de ruși după doar o săptămână de pregătire într-o tabără militară. Acesta afirmă că și-a dat jos uniforma și a fugit spre liniile din fața sa, implorând „Nu mă trimiteți înapoi în Rusia. Voi fi ucis!”, scrie Golazo România.

Kenyanul capturat de Brigada 57 motorizată ucraineană a afirmat că este unul dintre cei manipulați de ruși, apoi trimis cu forța pe front. Evans, așa cum s-a prezentat, sportiv de peste zece ani, a spus că drama lui a început la Sankt Petersburg. Era simplu turist. Acesta a povestit că, înainte să plece înapoi în Kenya, a fost abordat de un bărbat, care i-a promis prelungirea vizei și găsirea unui loc de muncă.

Contractul, scris numai în rusă, a apărut rapid, chiar în aceeași seară, și Evans a semnat. Afirmă că acea persoană i-a cerut pașaportul și telefonul. I-a zis că i le returnează în scurt timp, însă nu le-a mai văzut. A fost luat cu mașina de alți bărbați și dus într-un loc necunoscut.

„Mergi să te relaxezi”, i s-a transmis.

A ajuns într-o tabără militară. Când a refuzat, a primit acest mesaj:

„Ai semnat un contract cu armata, nu te mai poți retrage. Lupți sau mori!”.

„Nu mă trimiteți înapoi în Rusia! Mă vor ucide!”

Evans a explicat că a fost pregătit doar o săptămână, învățat să folosească arme „într-o tabără în care erau majoritar ruși, dar și bieloruși și tadjici”.

Acea semnătură mi-a ruinat viața. Nu sunt dușman al Ucrainei, sunt doar o victimă. Chiar dacă nu vorbește rusa și nu înțelege instrucțiunile de război, a fost trimis pe front.

„Mi-am scos uniforma și am fugit prin pădure, spre liniile ucrainene. În altă direcție, aș fi fost împușcat”, a spus el plângând, potrivit Le Figaro.

A fost descoperit de o patrulă ucraineană după două zile: „Soldații m-au legat și m-au dus la comandantul lor. Mi-au dat apă și mâncare”.

„Nu mă trimiteți înapoi în Rusia! Mă vor ucide! Am acasă o fiică de 16 ani, care locuiește cu mama. Are nevoie de mine!”, a mai spus acesta.

Rusia recrutează și din Africa: mercenari sau obligați să lupte în război

Le Figaro prezintă povestea unui kenyan prins de armata ucraineană în regiunea Harkov, prizonier care susține că este atlet și a fost păcălit de ruși iar apoi obligat să lupte în armata Kremlinului. Cotidianul francez scrie că „recrutarea africanilor în Rusia nu e o noutate”, Kievul capturând deja mai mulți mercenari din această parte a lumii.

Unii, tentați de salariile foarte mari oferite, fiind voluntari din Togo, Nigeria sau Camerun. Alții, victime ale dezinformării și folosirii forței.