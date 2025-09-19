Polonia: Două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de securitate a platformei petroliere din Marea Baltică

Două avioane de vânătoare rusești au zburat la joasă altitudine deasupra platformei petroliere Petrobaltic, a informat serviciul de frontieră al Poloniei vineri seara, 19 septembrie, potrivit Novaia Gazeta Europe.

„Zona de securitate a platformei a fost încălcată. Forțele armate ale Poloniei și alte servicii au fost informate în legătură cu acest incident”, au declarat reprezentanții serviciului de frontieră al țării.

Divizia maritimă a serviciului de frontieră al Poloniei a precizat că „zborul la joasă altitudine” a fost efectuat de două avioane de vânătoare rusești.

Vineri, autoritățile estoniene au declarat că trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al țării.

La începutul lunii septembrie, Polonia a raportat că peste o duzină de drone i-au trecut granița peste noapte, unele îndreptându-se spre centrul strategic Rzeszów. Forțele poloneze, susținute de aliații NATO, au doborât mai multe drone și ulterior au invocat Articolul 4, numind incidentul o provocare deliberată a Rusiei.