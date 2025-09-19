Politico: Avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian în apropiere de Tallinn. NATO a ridicat în aer avioane F-35

Trei avioane de vânătoare rusești au zburat vineri în spațiul aerian estonian, într-o escaladare gravă la granița de est a NATO, au declarat sursele Politico.

Avioanele MiG-31 sunt interceptoare grele capabile să transporte racheta hipersonică Kinzhal a Rusiei. Acestea au traversat aproximativ cinci mile marine în interiorul teritoriului estonian și s-au îndreptat spre capitala Tallinn, scrie Politico.

Sursa citată precizează că avioanele au survolat timp de aproximativ 12 minute înainte ca NATO să trimită avioane F-35 italiene pentru a le respinge.

Estonia a declarat că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri externe al Rusiei la Tallinn.

„Rusia a încălcat spațiul aerian estonian de patru ori deja în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine, dar încălcarea de astăzi, în timpul căreia trei avioane de vânătoare au intrat în spațiul nostru aerian, este de o brutalitate fără precedent”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna. „Testarea tot mai mare a frontierelor și agresiunea Rusiei trebuie să fie abordate printr-o creștere rapidă a presiunii politice și economice”.

La începutul acestei luni, Polonia a raportat că peste o duzină de drone i-au trecut granița peste noapte, unele îndreptându-se spre centrul strategic Rzeszów. Forțele poloneze, susținute de aliații NATO, au doborât mai multe drone și ulterior au invocat Articolul 4, numind incidentul o provocare deliberată a Rusiei.