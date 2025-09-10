Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Varșovia mobilizează apărarea NATO după „multiple încălcări ale spațiului aerian polonez

Forțele armate poloneze afirmă că drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian iar mai multe aeroporturi din Polonia au fost închise, transmite BBC.

Polonia a declarat că miercuri, 10 septembrie, a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată în războiul din Ucraina când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian. Comandamentul militar al Poloniei a declarat că spațiul aerian polonez a fost încălcat în repetate rânduri de „obiecte de tip drone” în timpul atacului rus peste granița cu Ucraina.

Patru aeroporturi din Polonia, inclusiv cel mai mare din Varșovia, au fost închise în această noapte.

Două aeroporturi din capitala Varșovia – aeroportul principal Chopin și aeroportul Varșovia Modlin – au fost închise. De asemenea, au fost suspendate zborurile de pe aeroportul Rzeszów-Jasionka – care este cel mai apropiat hub aerian de Ucraina – și aeroportul Lublin, potrivit unui anunț publicat pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA.

În timpul nopții, forțele armate poloneze au publicat o actualizare pe X, afirmând că au mobilizat avioanele pentru a-și proteja spațiul aerian. „Avioanele poloneze și ale aliaților operează în spațiul nostru aerian, iar sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse în stare maximă de alertă”, a anunțat comandamentul operațional al forțelor armate poloneze.

Forțele armate poloneze au transmis că spațiul aerian a fost „încălcat în mod repetat de obiecte de tip dronă” provenind din Rusia

Comandamentul operațional al armatei a afirmat, de asemenea, într-o postare pe X că este în curs o operațiune de „identificare și neutralizare a țintelor”.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că este în curs o operațiune „legată de multiple încălcări ale spațiului aerian polonez”.

Într-o postare pe X, premierul afirmă că a fost în „contact permanent” cu Ministerul Apărării și că a primit un raport direct de la comandantul operațional.

„L-am informat pe Secretarul General al NATO despre situația actuală și despre acțiunile pe care le-am întreprins împotriva obiectelor care au încălcat spațiul nostru aerian. Suntem în contact permanent”, a mai scris premierul Donald Tusk pe X.

Potrivit guvernului, aceste forțe constituie o „parte integrantă” a potențialului de apărare și descurajare al Poloniei.

Într-o postare pe X, Kosiniak-Kamysz a avertizat, de asemenea, oamenii să nu ridice „fragmente de obiecte”, spunând că ar trebui să informeze poliția.

În SUA, reprezentantul republican Joe Wilson, membru senior al Comitetului pentru afaceri externe, a declarat într-o postare pe X că Rusia „atacă Polonia, aliat NATO”, cu drone, calificând acest lucru drept „act de război”.

„Suntem recunoscători aliaților NATO pentru răspunsul lor rapid la agresiunea neprovocată continuă a criminalului de război Putin împotriva națiunilor libere și productive”, a adăugat el.

Totodată, Polonia a convocat o ședință de urgență a cabinetului pentru ora 8 dimineața, ora Varșoviei. Înaintea ședinței, premierul polonez Donald Tusk se consultă cu miniștrii responsabili cu apărarea și securitatea, a anunțat guvernul.

Și ministrul ucrainean de Externe, Andriy Sybiha, a comentat evenimentele din Polonia.