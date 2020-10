Unicul privilegiu de care se bucură Vladimir Voronin pentru funcția de președinte deținută: E Mercedes, cu rulaj de 300 mii de km. Încă pornește

Fostul președinte al țării, liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, beneficiază de aproape o săptămână de automobil, pus la dispoziție de Cancelaria de Stat. Acesta ar fi unicul privilegiu pe care îl are din partea statului pentru funcția pe care a deținut-o între anii 2001 – 2009.

„Timp de 11 ani nu am beneficiat de nimic. Dar acum o săptămână Cancelaria mi-a pus la dispoziție un automobil, cu limită de 1.000 km pe lună. Mai mult nimic. Eu am solicitat, pentru că 11 ani am folosit mașina proprie și nu mai rezist”, a declarat fostul președintele în cadrul unei emisiuni de la TV8.