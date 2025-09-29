Ultima oră PAS obține, din nou, majoritate parlamentară

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține peste 51 de mandat în viitorul Parlament. Datele preliminare, după ce au fost numărate 1,38 de milioane de voturi arată că PAS obține 45,5% din voturi, iar după redistribuire, conform estimărilor, va avea, cel puțin 51 de mandate de deputat.



Datele de la CEC arată că Blocul „Patriotic” ar putea avea 29 de mandate, Blocul Alternativa – 9 mandate. Partidul „Nostru” și „Democrația Acasă” vor avea câte 6 mandate de deputat.



Cifrele nu sunt finale și se vor modifica, pentru că au mai rămas de numărat circa 8% din procesele verbale, majoritatea din diasporă, acolo unde PAS are circa 75% din voturi. Au mai rămas de numărat peste 150 de mii de voturi din diasporă.

