SINTEZA ELECTORALĂ Partidul Victoriei Furtună, exclus definitiv | Vizita lui Ceban la Roma, detalii noi | Concurenții lansați în campanie

Până pe 26 septembrie, vă vom aduce, pe scurt, cele mai importante știri din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În această ediție vorbim, printre altele, despre decizia Curții Supreme de Justiție în privința partidului condus de Victoria Furtună și vă prezentăm detalii noi despre vizita lui Ion Ceban la Roma.