Sergiu Prodan nu va face parte din noul Guvern. Mesajul ministrului Culturii la sfârșitul de mandat: „Vă rog de mă iertați… Am avut ciondăneli pe intern”

Sergiu Prodan pleacă din funcția de ministru al Culturii. Acesta nu se va regăsi în componența noului Cabinet de miniștri. Sergiu Prodan a făcut anunțul oficial marți, 21 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat bilanțul mandatului său de patru ani la Ministerul Culturii. Oficialul a relatat că intenționează să revină la activitatea sa artistică, pusă pe pauză în ultimii ani.

Astăzi, 21 octombrie, Sergiu Prodan și-a prezentat reușitele în funcția de ministru al Culturii. Acesta a amintit cum a fost creat ministerul, „eram patru oameni în două departamente (…), iar astăzi avem un minister puternic”. Ministrul a vorbit despre creșteri salariale pentru artiști, buget majorat pentru cultură și „investiții record” în domeniu.

În context, Sergiu Prodan a anunțat că își încheie misiunea la Ministerul Culturii, mulțumind colegilor și remarcând aportul fiecăruia.

„Vă rog de mă iertați dacă v-am greșit cu ceva, nu a fost din intenție rea. De fiecare dată a fost doar intenție bună, de a înțelege și de a schimba spre bine, de a interveni, chiar dacă am avut și am avut ciondăneli pe intern. Fără de asta nu se petrece nici măcar într-o familie, dar într-o familie atât de mare ca domeniul culturii în R. Moldova. Vă mulțumesc din suflet pentru această experiență de patru ani. Am învățat de la dvs. foarte multe. Și nu doar de la colegii mei, dar și de la colegii de la instituțiile din subordine, de la toți oamenii de cultură cu care m-am întâlnit. Am înțeles lucruri care o să mă ajute foarte tare în munca mea de creație. Mă întrebau oamenii dacă am un scenariu despre ministeriadă. Eu scenariul îl aveam. În primele 3 luni de activitate deja era un scenariu. Acum e mai confuz. Patru ani sunt totuși o experiență destul de mare”, a spus Sergiu Prodan, zâmbind.

Sergiu Prodan a sugerat că pleacă din funcție înainte de ultima ședință a Executivului condusă de Dorin Recean, pe 15 octombrie. Atunci, acesta a spus că în „cel mult 3-4 luni” va invita presa la o premieră de film.

„Eu îmi doresc revenirea la munca de creație. V-am zis că am un film, care e pe ultima sută de metri, suspendat de patru ani de zile. El nu va rezista încă patru ani. Deci, categoric voi termina filmul. Pentru asta am nevoie de concediu. Revenirea la munca de creație e dorința mea cea mai mare”, a spus Prodan.

Sergiu Prodan a venit în funcția de ministru al Culturii în anul 2021, în Guvernul Gavrilița. Acesta și-a continuat activitatea și în Guvernul Recean.

Tot astăzi, 21 octombrie, Ala Nemerenco, ministra Sănătății din Guvernul Recean, a spus nu va face parte din noul cabinet de miniștri.