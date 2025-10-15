Sergiu Prodan sugerează că nu se va regăsi în noul Cabinet de miniștri: „Sper să vă invit la o premieră de film”

Actualul ministru al Culturii, Sergiu Prodan, a sugerat că nu se va regăsi în următorul Guvern. După un mandat de patru ani, oficialul a declarat că în „cel mult 3-4 luni” intenționează să invite presa la o premieră de film. Declarațiile au fost făcute miercuri, 15 octombrie, înainte de ultima ședință a Executivului condusă de Dorin Recean.

„Planurile mele sunt următoarele: 4 ani în urmă, când am acceptat acest mandat, am pus pe poliță un film la care lucram și am o responsabilitate să îl duc la capăt și sper foarte mult că, în cel mult 3-4 luni, să vă invit la o premieră de film”, a declarat Prodan jurnaliștilor prezenți la Guvern.

Totodată, legat de Alexandru Munteanu, pe care PAS îl va propune Maiei Sandu pentru funcția de șef al Executivului, ministrul a menționat că îl cunoaște și că are „o impresie foarte bună despre dumnealui”.

„O persoană care a reușit în viață, care și-a construit foarte bine agenda proprie, succesul propriu. (…) Trebuie să asigurăm procesul de integrare în UE într-un ritm alert, care nu a mai existat până acum. Avem un război la hotar și trebuie să garantăm creșterea economică”, a menționat Prodan.

Pentru următorul Executiv, oficialul a subliniat că principalele sarcini vor viza procesul de integrare a țării noastre în Uniunea Europeană și dezvoltarea economică.

Sergiu Prodan ocupă funcția de ministru al Culturii începând cu anul 2021, în Guvernul Gavrilița.