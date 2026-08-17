Semnal de alarmă din Găgăuzia privind motorina. Ministerul Energiei: „Lipsa temporară a motorinei la unele stații nu indică un deficit la nivel național”

Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, a adresat demersuri oficiale autorităților centrale, solicitând intervenția urgentă în contextul riscului unor întreruperi în aprovizionarea cu motorină a sudului țării și a UTA Găgăuzia, în plină campanie de recoltare.

Valentin Gaidarji, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, a publicat un video pe rețelele de socializare, prin care a solicitat intervenția urgentă în contextul riscului unor întreruperi în aprovizionarea cu motorină a sudului țării și a UTA Găgăuzia.

„În plin sezon de recoltare, această situație poate afecta grav agricultorii, care au nevoie de motorină pentru desfășurarea lucrărilor agricole, dar și cetățenii care depind de combustibil pentru necesitățile cotidiene”, a declarat acesta.

În acest context, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, a propus câteva măsuri urgente pentru evaluarea situației, identificarea cauzelor și menținerea acesteia sub control, „astfel încât să fie asigurată aprovizionarea cu combustibil atât a agricultorilor, cât și a populației”.

Ministerul Energiei a anunțat ulterior, printr-un comunicat de presă, că la începutul lunii august „s-a înregistrat un ușor deficit de motorină pe piață, dar după ce România a făcut o excepție la exportul pentru Moldova situația începe să se redreseze”.

Potrivit ministerului, în prezent, operatorii de pe piață dețin stocuri comerciale de aproximativ 5,9 zile de consum pentru motorină și 14,8 zile pentru benzină, fără a include stocurile de urgență ale statului.

„Astfel, numărul de stații de alimentare cu carburanți care nu dispun de motorină la data de 17 august a scăzut cu 20 de stații față de 6 august, de la 95 la 75”, menționează instituția.

Ministerul Energiei a declarat că situațiile în care anumite stații de alimentare rămân temporar fără motorină sunt cauzate de „particularități logistice și de distribuție, precum și de creșterea cererii în unele regiuni, și nu indică existența unui deficit de produse petroliere la nivel național.”

„Lipsa temporară a motorinei la unele stații nu indică un deficit la nivel național. Aceasta vizează în principal anumite rețele care nu realizează importuri directe, precum Lukoil și Bemol, și care se aprovizionează de la alți operatori de pe piață. Totodată, necesarul sectorului agricol este asigurat în mare parte prin achiziții angro, unde, la acest moment, nu sunt înregistrate deficiențe de aprovizionare”, precizează ministerul.

Potrivit ministerului, „ținând cont de situația dificilă privind navigarea pe Dunăre, din cauza nivelului scăzut al fluviului, importatorii din Republica Moldova, lucrează la suplimentarea volumelor care sunt importate pe cale terestră, în special prin Punctul Vamal Leușeni. Astfel, volumele respective sunt livrate în special în benzinării, pentru a menține aprovizionarea relativ stabilă”.

