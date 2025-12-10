Schimbul automat de informații privind conturile financiare dintre R. Moldova și alte state va include și criptomonedele

Schimbul automat de informații privind conturile financiare dintre Republica Moldova și alte state va include și criptomonedele. Comisia pentru politică externă a aprobat miercuri, 10 decembrie, avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și semnarea Amendamentului la acordul multilateral, semnat la Berlin în anul 2014, conform unui comunicat de presă.

Potrivit Ministerului Finanțelor, amendarea Acordului va actualiza cadrul existent privind schimbul automat de informații privind conturile financiare în raport cu evoluțiile piețelor financiare și cu noile riscuri fiscale, inclusiv cele asociate activelor digitale, cum ar fi criptomonedele. Scopul Amendamentului este de a „introduce informații suplimentare în schimbul automat de date între autoritățile competente, astfel încât acesta să corespundă evoluțiilor recente din domeniul internațional, financiar și fiscal și să contribuie la consolidarea transparenței fiscale”.

Republica Moldova a fost autorizată pentru efectuarea schimburilor reciproce de date privind conturile financiare în anul 2023, iar primul schimb a fost realizat în 2024. Același tip de schimb de date este efectuat de alte 120 de state.

După semnare, Amendamentul la Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare va fi propus spre ratificare în plenul Parlamentului.