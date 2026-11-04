LIVE „R. Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate clusterele de negocieri”. Comisara Marta Kos a prezentat pachetul de extindere al UE și a anunțat foi de parcurs pentru R. Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania

„R. Moldova și Ucraina au arătat reziliență extraordinară și angajament pentru parcursul european. Ambele țării sunt pregătite să deschidă toate clusterele de negocieri și sperăm că Consiliul va ajunge în curând la consens în privința ultimelor două clustere”. Declarația a fost făcută la prezentarea pachetului privind extinderea UE de către Marta Kos, comisara europeană pentru extindere.

Având în vedere progresele înregistrate de Muntenegru, Albania, R. Moldova și Ucraina, Comisia a prezentat miercuri, 4 noiembrie, foi de parcurs orientative, cu etape și obiective concrete pentru anul următor.

Bazându-se pe experiențele anterioare, în special pe cele din cadrul extinderilor din 2004 și 2013, acestea „vor contribui la organizarea următoarelor etape de pregătire într-un mod mai structurat și mai transparent, sprijinind eforturile atât ale țărilor candidate, cât și ale instituțiilor UE și ale statelor membre”. Comisia poate adapta foile de parcurs în funcție de progresele înregistrate în îndeplinirea condițiilor necesare și le va actualiza periodic, pe baza progreselor realizate. Comisia se declară pregătită să prezinte foi de parcurs similare pentru alte țări candidate, odată ce acestea vor atinge un nivel similar de avansare, ritm și implicare în negocierile de aderare.

„De nenumărate dăți, poporul moldovean a luat o decizie clară în privința viitorului lui european. Guvernul s-a angajat să lucreze în această direcție cu o determinare admirabilă și a avansat semnificat pe calea aderării, în ciuda amenințărilor continue hibride de destabilizare a țării (…). Deși deschiderea celor patru clustere marchează o realizare semnificativă, mai este multă muncă de făcut în continuare. În mod deosebit dacă luăm în considerare planul ambițios al Moldovei de a încheia provizoriu negocierile de aderare până în 2028, în caz că va menține ritmul accelerat de reforme (…)”, a afirmat Marta Kos.

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat pachetul anual privind extinderea, făcând un bilanț al progreselor înregistrate de partenerii de extindere în ultimul an și stabilind prioritățile de reformă pentru viitor.

Conform unui comunicat de presă, „pachetul din acest an demonstrează că eforturile susținute de reformă se traduc în progrese concrete pe calea aderării la UE, așa cum o demonstrează Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina”. Cele patru țări au înregistrat progrese în negocierile de aderare, grupuri de capitole fiind deschise și capitole fiind închise provizoriu într-un ritm fără precedent. Anul acesta, Comisia a prezentat pachetul financiar pentru aderarea Muntenegrului, iar lucrările la tratatul de aderare sunt în plină desfășurare.

Așa cum a anunțat președinta Comisiei Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii din 2026, Comisia prezintă astăzi foi de parcurs orientative pentru aceste patru țări aflate în stadiul cel mai avansat al negocierilor, stabilind etape concrete pentru anul următor.

„Progresele semnificative înregistrate de unele țări candidate în ultimul an ne permit să transformăm promisiunea extinderii în realitate. Propunem acum un set de foi de parcurs orientative pentru țările aflate în stadiul cel mai avansat al negocierilor – Muntenegru, Albania, Ucraina și Moldova. O traiectorie clară pentru anul care urmează și un punct de referință solid pentru negocierile viitoare. Pas cu pas, construim o Uniune mai completă și mai puternică”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Concluzii

Muntenegru a înregistrat progrese în vederea aderării la UE, închizând provizoriu 21 de capitole până în prezent. Sub rezerva acordului statelor membre, Muntenegru ar putea închide provizoriu capitolele rămase până la sfârșitul acestui an. Lucrările în curs privind tratatul de aderare al Muntenegrului, alături de adoptarea concluziilor Consiliului privind pachetul financiar pentru aderarea țării la UE, confirmă faptul că Muntenegru se află aproape de etapa finală a procesului său de aderare.

Albania continuă să înregistreze progrese în vederea aderării la UE. În perioada de referință, țara a deschis ultimul grup de capitole rămas, a îndeplinit criteriile intermediare privind capitolele referitoare la statul de drept, deschizând astfel calea către închiderea provizorie a patru capitole. În prezent, sunt necesare eforturi susținute în ceea ce privește toate capitolele rămase. Atingerea obiectivului ambițios, dar realizabil, al Albaniei de a încheia negocierile de aderare până în 2027 necesită menținerea ritmului reformelor și promovarea unui dialog politic incluziv. Menținerea acestui ritm va necesita punerea rapidă în aplicare a unor reforme de înaltă calitate legate de UE. În același timp, perioada de raportare a fost marcată de cea mai mare mobilizare civică a țării de la tranziția sa democratică. Aderarea la UE este o abordare care implică întreaga societate și necesită un dialog constructiv.

Moldova a continuat să înregistreze progrese constante pe calea aderării la UE, deschizând patru grupe de capitole în ultimul an. Evaluarea Comisiei rămâne aceea că Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea tuturor grupelor de capitole rămase. Moldova a intensificat alinierea legislației sale la acquis-ul UE în toate capitolele și a înregistrat progrese suplimentare în ceea ce privește reformele-cheie în domeniul statului de drept. De asemenea, a înregistrat progrese foarte substanțiale în îndeplinirea criteriilor intermediare din cadrul clusterului „principii fundamentale”. Este important acum ca Moldova să mențină ritmul actual al reformelor, pentru a-i permite țării să își urmărească obiectivul ambițios, dar realizabil, de a încheia negocierile de aderare până la începutul anului 2028.

Ucraina rămâne angajată pe calea aderării la UE, în ciuda provocărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei, având în vedere că a deschis patru grupuri de criteri în ultimul an. Conform evaluării Comisiei, Ucraina a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea tuturor grupurilor de criteri rămase. Ucraina a continuat să înregistreze progrese în ceea ce privește reformele sectoriale cheie. Cadrul său instituțional de combatere a corupției rămâne eficient, instituțiile specializate în combaterea corupției continuând să funcționeze, în general, în mod independent și eficient. Accentul ar trebui să se pună acum pe îndeplinirea criteriilor intermediare în domeniul statului de drept, precum și pe realizarea obiectivelor prevăzute în foile de parcurs privind statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și reforma administrației publice, precum și pe planul de acțiune privind minoritățile naționale. Este important ca Ucraina să continue să accelereze ritmul reformelor, pentru a pune țara în poziția de a-și îndeplini obiectivul ambițios de a încheia negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2028.

moldova-report extindere-2026.pdf by Ziarul de Gardă

Moldova a deschis oficial patru din cele șase clustere de negocieri privind aderarea la UE și 24 din cele 33 de capitole de negociere.