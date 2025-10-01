Primarul orașului Iași se pregătește să devină cetățean al R. Moldova

Primarul municipiului Iași din România, Mihai Chirica, își dorește să devină cetățean al R. Moldova. Acesta a declarat că, la această etapă, strânge actele necesare pentru a depune dosarul și a invitat „cât mai mulți români de bună credință să facă acest demers”.

Iași TV Life a scris că pe 26 septembrie, primarul municipiului Iași a anunțat că dacă alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, se vor desfășura „corect” și R. Moldova își va confirma parcursul european, atunci, „până la sfârșitul anului”, va depune actele pentru obținerea cetățeniei R. Moldova.

Pe 30 septembrie, întrebat de Iași TV Life când va depune dosarul pentru obținerea cetățeniei, primarul Mihai Chirica a răspuns: „Acum strâng actele”. Acesta a precizat că, între timp, a solicitat de la ambasadă formularele necesare pentru completare. „Îi invit pe cât mai mulți români de bună credință să facă acest demers”, a adăugat Chirica.

„Eu sper să devin cetățean al R. Moldova, pentru că am promis în fața electoratului, a studenților, a tinerilor, a celor cu care m-am tot întâlnit în perioada anterioară alegerilor parlamentare că, dacă rezultatul este bun, îmi voi depune dosarul pentru obținerea cetățeniei R. Moldova și mă voi simți mândru. În spirit de reciprocitate, ei, cu buletin și certificat de naștere moldovean au devenit cetățeni ai României, eu cu buletin și certificat de naștere românesc să devin cetățean al R. Moldova. În felul acesta, avem, să spunem, o colaborare bilaterală și din perspectiva cetățeniilor, lucru care mă va onora și îmi voi face datoria față de ei și în calitate de cetățean, nu numai de patriot român care îi iubește și care ține la ei foarte mult”, a declarat Chirica, într-un interviu pentru Radio Iași, citat de Ziarul de Iași pe 1 octombrie.

În urma scrutinului de pe 28 septembrie, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut cele mai multe mandate – 55. Blocul „Patriotic” va avea 26 de deputați în viitorul Parlament, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă câte 6 mandate fiecare.