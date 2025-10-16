Primarul orașului Hîncești a plecat din PDCM: „Cu tot Blocul ăsta Alternativa, cam un haos a fost în tot”

Primarul orașului Hîncești, Alexandru Botnari, vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a părăsit formațiunea condusă de Ion Chicu. Anunțul a fost făcut de liderul partidului pe 16 octombrie.

Botnari și-a anunțat intenția de a părăsi formațiunea într-o discuție cu jurnaliștii TV8, menționând: „Cu tot Blocul ăsta Alternativa, cam un haos a fost în tot”.

Joi, 16 octombrie, Ion Chicu, președintele PDCM și unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, a anunțat că Alexandru Botnari a luat decizia de a continua activitatea sa în funcție de primar „în afara politicii, renunțând astfel de la statutul de membru al PDCM”.

„Această decizie a fost agreată cu conducerea PDCM, iar fracțiunea deținută de partid în Consiliul Municipal Hîncești va continua să susțină plenar Primarul și Administrația Primăriei Hîncești. Ion Chicu i-a mulțumit lui Alexandru Botnari pentru aportul său în activitatea PDCM și l-a asigurat de toată susținerea în proiectele utile pentru locuitorii municipiului Hîncești”, se arăta în anunțul publicat pe pagina lui Ion Chicu.

Anterior, TV8 a publicat o investigație jurnalistică în care se arăăta că mai mulți angajați ai Primăriei Hîncești și ai instituțiilor subordonate au făcut donații generoase pentru campania electorală a Blocului „Alternativa” la alegerile parlamentare. Atunci, Botnari a declarat că nu a făcut nicio donație pentru bloc, invocând probleme financiare.

„Eu am rugat cine are posibilitate să facă donații, dar anume care persoană a dat nu am închipuire. Ne-au sunat de la Chișinău, dar nu mai țin minte. Acum cu tot Blocul ăsta Alternativa, cam un haos a fost în tot. Ne-au sunat că e necesar de adunat bani și acolo unde e posibil, care și cum poate să facă, fiindcă e situație complicată, grea. Chiar sincer, uite, pun mâna la inimă, dacă aș ști persoane, cine și cum, v-aș spune acum. Eu nu am donat, pentru că nu am. Eu le-am spus că nu am nicio posibilitate fiindcă sunt plin de credite, probleme și nu am nici o posibilitate”, a declarat Botnari, adăuganând că vrea să părăsească partidul și blocul.

Alexandru Botnari este primar al municipiului Hîncești de peste 22 de ani. A fost ales prima dată în 2003, inițial ca independent, apoi ca membru al Partidului Democrat din Moldova (PDM).

La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, Botnari a fost ales deputat pe circumscripția Hîncești. Ulterior, acesta a renunțat la fotoliul de deputat în favoarea funcției de primar.

În decembrie 2019, Botnari a părăsit PDM. Tot atunci, declara că nu intenționează să adere la un alt partid. Câțiva ani mai târziu însă, în 2021, s-a alăturat echipei lui Ion Chicu, devenind vicepreședinte al PDCM și responsabil de administrația publică locală. În 2020, Igor Dodon i-a oferit Ordinul „Gloria Muncii” pentru activitatea sa administrativă.