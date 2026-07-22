Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, mesaj pentru noul prim-ministru: „Astăzi avem șansa unui nou început. Vă propun ca prima dumneavoastră vizită de lucru să o efectuați în Găgăuzia”

Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, i-a propus noului prim-ministru, Vasile Tofan, să facă prima vizită de lucru în regiune, care ar constitui „un semnal puternic din partea unui lider responsabil”. Într-o scrisoare adresată miercuri, 22 iulie, noului șef al Guvernului, Gaidarji s-a arătat „nedumerit și îngrijorat” că Tofan nu a avut discuții cu autoritățile de la Comrat în perioada dinaintea numirii în funcție.

În document, președintele Adunării Populare a vorbit despre „confruntarea politică” dintre Comrat și Chișinău care ar exista „de mai bine de un an” și a menționat că acum ar exista „șansa unui nou început”.

„Vă doresc mult succes în îndeplinirea acestei importante responsabilități față de toți cetățenii țării noastre. Aveți un CV impresionant și o activitate bogată în mediul de afaceri, care merită cea mai înaltă recunoaștere și respect. Experiența acumulată constituie o bază solidă pentru depășirea provocărilor economice și administrative cu care se confruntă Republica Moldova. Totuși, sunt nedumerit și îngrijorat de faptul că, în perioada consultărilor pe care le-ați desfășurat în calitate de prim-ministru desemnat cu oameni de afaceri, politicieni din Parlament și reprezentanți ai societății civile, nu ați considerat necesar să invitați la aceste discuții și autoritățile din Găgăuzia. Știți foarte bine că între Comrat și Chișinău există de mai bine de un an o problemă și o confruntare politică, la care au contribuit atât foștii prim-miniștri, cât și foștii conducători ai Găgăuziei.

Astăzi avem șansa unui nou început. Dumneavoastră sunteți noul prim-ministru, iar eu sunt noul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia. Niciunul dintre noi nu poartă povara vechilor conflicte și a deciziilor anterioare. De aceea, vă invit la un dialog deschis, sincer și constructiv. Îmi permit să vă propun ca prima dumneavoastră vizită de lucru în calitate de prim-ministru să o efectuați în Găgăuzia. Aceasta ar constitui un semnal puternic din partea unui lider responsabil, care se deplasează personal la fața locului, înțelege problema din interior și caută soluții prin dialog direct și cooperare. Suntem pregătiți pentru dialog în orice format convenabil. Dacă doriți, împreună cu deputații Adunării Populare din Găgăuzia, vom veni cu plăcere la Chișinău pentru a ne întâlni și a găsi împreună soluții pentru o cooperare prietenoasă, în beneficiul întregii țări și al tuturor cetățenilor săi. Aștept cu optimism răspunsul dumneavoastră și deschiderea către un nou capitol de încredere și parteneriat între Chișinău și Comrat”, se arată în scrisoarea semnată de Valentin Gaidarji.

În timpul ședinței de Parlament în urma căreia Guvernul Tofan a primit votul de încredere, Vasile Tofan a declarat că „Găgăuzia este o mare bogăție a noastră – culturală și gastronomică, și este o mare punte spre o superputere regională, Turcia”.

„Mi-aș dori foarte mult ca împreună cu liderii din Găgăuzia, care vorbesc limba, care înțeleg specificul cultural, să reușim să cultivăm o punte mult mai puternică cu Ankara și Istambul. Aceatsa e prioritatea pe care o văd. Găgăuzia este un mare atu care nu este utilizat destul de noi”, a declarat Tofan.

Acesta a spus că „va merge cu siguranță la Comrat”, menționând că „cunoaște realitatea din Găgăuzia” și „în ultimii 15 ani a fost constant acolo”.

Marți, în continuarea consultărilor privind organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu primarii din autonomie. La discuții au participat, de asemenea, reprezentanți ai Parlamentului, Cancelariei de Stat și Comisiei Electorale Centrale.

„Participanții au discutat perspectivele organizării alegerilor în contextul hotărârii Curții Constituționale (CC), care oferă claritate juridică privind delimitarea competențelor și creează premise pentru desfășurarea unui proces electoral în baza unor reguli clare, transparente și egale pentru toți concurenții electorali”, a scris Președinția.

Totodată, instituția susține că participanții au reconfirmat importanța menținerii unui dialog constant și constructiv între autoritățile centrale și cele locale, „în vederea identificării unor soluții care să contribuie la dezvoltarea UTA Găgăuzia și să răspundă intereselor locuitorilor regiunii”.

De asemenea, luni, 20 iulie, Maia Sandu s-a întâlnit cu membrii Adunării Populare a Găgăuziei, în contextul punerii în aplicare a hotărârii Curții Constituționale.

Potrivit Președinției, CC a stabilit că sistemul electoral trebuie să fie uniform pe întreg teritoriul țării și aprobat de Parlament prin lege organică, având în vedere că R. Moldova este stat unitar.

CC a pronunțat pe 9 iulie o hotărâre prin care a declarat neconstituționale prevederile care permiteau Adunării Populare a Găgăuziei să participe la numirea conducerii poliției din autonomie, a direcției regionale a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și a direcției regionale de justiție. Astfel, CC a susținut poziția Ministerului Justiției.

În sesizarea depusă acum patru luni, Ministerul Justiţiei a cerut Curţii să clarifice limitele autonomiei UTA Găgăuzia. Reprezentanţii ministerului au menţionat că unele reguli adoptate la nivel regional, privind numirea unor șefi de instituții strategice şi controlul alegerilor din autonomie, depășesc limitele stabilite de lege.

De asemenea, autonomia găgăuză a pierdut dreptul de a-și constitui în mod independent propriul organ electoral și de a stabili reguli speciale pentru organizarea alegerilor regionale.

Ulterior, APG a adoptat o declarație împotriva deciziei Curții. Deputații nu doar au criticat hotărârea instanței și autoritățile centrale, dar au atribuit o parte din responsabilitate pentru situația creată și conducerii autonomiei. Nicolae Dudoglo a cerut demisia bașcanului interimar Ilia Uzun, iar Alexandru Tarnavski a declarat că, în ultimii ani, Găgăuzia a ajuns într-o izolare politică și că „a fost, de fapt, dată în concesiune lui Șor”, scrie Nokta.