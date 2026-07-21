Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu primarii din autonomia găgăuză pentru a discuta despre organizarea alegerilor după decizia Curții Constituționale

În continuarea consultărilor privind organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu primarii din autonomie. La discuții au participat, de asemenea, reprezentanți ai Parlamentului, Cancelariei de Stat și Comisiei Electorale Centrale, a anunțat marți, 21 iulie, Președinția.

„Participanții au discutat perspectivele organizării alegerilor în contextul hotărârii Curții Constituționale, care oferă claritate juridică privind delimitarea competențelor și creează premise pentru desfășurarea unui proces electoral în baza unor reguli clare, transparente și egale pentru toți concurenții electorali”, a scris Președinția.

Totodată, instituția susține că participanții au reconfirmat importanța menținerii unui dialog constant și constructiv între autoritățile centrale și cele locale, „în vederea identificării unor soluții care să contribuie la dezvoltarea UTA Găgăuzia și să răspundă intereselor locuitorilor regiunii”.

De asemenea, luni, 21 iulie, Maia Sandu s-a întâlnit cu membrii Adunării Populare a Găgăuziei, în contextul punerii în aplicare a Hotărârii Curții Constituționale.

Potrivit Președinției, Curtea Constituțională (CC) a stabilit că sistemul electoral trebuie să fie uniform pe întreg teritoriul țării și aprobat de Parlament prin lege organică, având în vedere că R. Moldova este stat unitar.

Conform Hotărârii, alegerile în autonomie trebuie organizate în baza aceluiași sistem electoral, precum și a acelorași principii și reguli aplicate pe întreg teritoriul țării.

CC a pronunțat pe 9 iulie o hotărâre prin care a declarat neconstituționale prevederile care permiteau Adunării Populare a Găgăuziei (APG) să participe la numirea conducerii poliției din autonomie, a direcției regionale a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și a direcției regionale de justiție. Astfel, CC a susținut poziția Ministerului Justiției.

În sesizarea depusă acum patru luni, Ministerul Justiţiei a cerut Curţii să clarifice limitele autonomiei UTA Găgăuzia. Reprezentanţii ministerului au menţionat că unele reguli adoptate la nivel regional, privind numirea unor șefi de instituții strategice şi controlul alegerilor din autonomie, depășesc limitele stabilite de lege.

De asemenea, autonomia găgăuză a pierdut dreptul de a-și constitui în mod independent propriul organ electoral și de a stabili reguli speciale pentru organizarea alegerilor regionale.

Ulterior, APG a adoptat o declarație împotriva deciziei Curții. deputații nu doar au criticat hotărârea instanței și autoritățile centrale, dar au atribuit o parte din responsabilitate pentru situația creată și conducerii autonomiei. Nicolae Dudoglo a cerut demisia bașcanului interimar Ilia Uzun, iar Alexandru Tarnavski a declarat că, în ultimii ani, Găgăuzia a ajuns într-o izolare politică și că „a fost, de fapt, dată în concesiune lui Șor”, scrie Nokta.