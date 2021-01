Președintela Maia Sandu a avut o întrevedere și cu Majestatea Sa, Regele Philippe al Belgiei

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, aflată într-un vizită oficială la Bruxelles, anunță că a avut o întrevedere și cu Majestatea Sa, Regele Philippe al Belgiei. Tot astăzi, Sandu a avut o întâlnire și cu partenerii R. Moldova – Andrius Kubilius, Președinte din partea Parlamentului European al EURONEST, și Petras Austrevicius, membru al Parlamentului European.

„Pe finalul vizitei oficiale la Bruxelles, am avut onoarea să mă întâlnesc cu Majestatea Sa, Regele Philippe al Belgiei. I-am mulțumit Majestății Sale pentru faptul că Belgia a fost un susținător constant al proceselor de transformare internă din Republica Moldova. Belgia, de-a lungul anilor, a sprijinit țara noastră atât în plan bilateral, cât și prin poziția pe care a adoptat-o în cadrul UE pe chestiuni strategice și prin rolul pe care îl joacă în cadrul Uniunii Europene, ca țară ce găzduiește majoritatea instituțiilor europene.



Am discutat cu Majestatea Sa despre situația regională și dinamica reformelor interne din țara noastră, despre relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Belgia, precum și despre posibilitățile de colaborare mai strânsă cu autoritățile belgiene în interesul comun al țărilor noastre. Am ținut să menționez faptul că Belgia a devenit a doua casă pentru foarte mulți dintre conaționalii noștri și că acest lucru este un motiv și un argument în plus de apropiere dintre țările noastre“, susține Maia Sandu.

„Am abordat situația economică și politică din Republica Moldova și am discutat despre modalitățile de conlucrare în vederea soluționării problemelor cetățenilor. Am subliniat că prioritatea noastră este să reformăm justiția și să construim instituții puternice, pentru a edifica un stat cu adevărat european. Interesul Republicii Moldova este să intensificăm cooperarea cu UE pe mai multe niveluri. Schimbul de experiență și colaborarea multilaterală cu celelalte state din Parteneriatul Estic sunt utile și importante pentru avansarea Republicii Moldova pe agenda europeană”, a scris Maia Sandu pe pagina de Facebook.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, efectuează în perioada 18 – 19 ianuarie 2021 o vizită oficială la Bruxelles. Anunțul despre vizită a fost publicat vineri, 15 ianuarie, pe site-ul instituției prezidențiale.

Potrivit Președinției, din delegația oficială care efectuează vizata oficială la Bruxelles fac parte președinta Maia Sandu; Cristina Gherasimov, consilier în domeniul politicii externe; și Vasile Popa, director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat.