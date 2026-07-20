Premieră diplomatică: Președinta Indiei efectuează prima vizită oficială în R. Moldova. Popșoi: „Țara noastră este pregătită să valorifice oportunitățile de colaborare”

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu președinta Republicii India, Droupadi Murmu, aflată în prima vizită oficială în R. Moldova, la invitația președintei Maia Sandu. Este prima vizită a unui președinte al Republicii India în țara noastră de la stabilirea relațiilor diplomatice din 1992, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

În cadrul discuțiilor, oficialii au abordat consolidarea relațiilor moldo-indiene și extinderea cooperării în domenii precum comerțul și investițiile, agricultura, educația, sănătatea, tehnologia informației, energia. În acest sens, viceprim-ministrul Mihai Popșoi a subliniat că vizita președintei Droupadi Murmu reprezintă un moment important în relațiile bilaterale și deschide o nouă etapă a dialogului dintre cele două state.

„Pentru Republica Moldova India este un partener important. Țara noastră este pregătită să valorifice oportunitățile de colaborare în beneficiul cetățenilor și al mediului de afaceri din ambele țări”, a subliniat Mihai Popșoi.

Potrivit MAE, în ceea ce privește cooperarea economică, a fost salutată organizarea la Chișinău a Forumului de Afaceri Republica Moldova – India, la care vor fi prezenți reprezentanți ai mediului de afaceri din ambele țări. Delegația indiană include circa 30 de oameni de afaceri. Interlocutorii și-au exprimat convingerea că această platformă va contribui la dezvoltarea contactelor dintre comunitățile de afaceri, atragerea investițiilor și extinderea schimburilor comerciale.

Totodată, vicepremierul Mihai Popșoi și președinta Droupadi Murmu au evidențiat importanța privind fortificarea cadrului juridic bilateral, organizarea consultărilor politice interministeriale și aprofundarea cooperării și coordonării în cadrul organizațiilor internaționale.

Vizita oficială a președintei Droupadi Murmu marchează un nou capitol al relațiilor dintre R. Moldova și Republica India și reflectă interesul reciproc pentru dezvoltarea unui parteneriat orientat spre rezultate și proiecte concrete.

În ultimii ani, relațiile moldo-indiene au cunoscut o dinamică pozitivă. În octombrie 2024, la New Delhi, au fost reluate consultările politice bilaterale dintre cele două țări, după o pauză de 21 de ani. În decembrie 2024, R. Moldova și-a inaugurat Ambasada la New Delhi, un pas important pentru aprofundarea dialogului politic și promovarea intereselor economice ale țării noastre pe piața indiană.