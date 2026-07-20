METEO Început de săptămână cu ploi și descărcări electrice în toată țara. Prognozele meteorologilor pentru luni, 20 iulie

Meteorologii prognozează și pentru luni, 20 iulie, vreme instabilă pe întreg teritoriul R. Moldova, cu averse însoțite de descărcări electrice. Potrivit datelor Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), temperaturile maxime vor ajunge până la 31°C în sudul țării, iar avertizarea de cod galben de instabilitate atmosferică și cel de pericol de incendiu rămân în vigoare.

Conform prognozei AMM, în nordul țării maximele vor atinge 27°C, în centrul republicii se vor înregistra 29°C, iar în sud 31°C. Sunt prognozate averse puternice în toate regiunile, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteze de până la 27 km/h.

Totodată, rămâne în vigoare și codul galben de pericol de incendiu, emis pentru perioada 18–22 iulie. Potrivit AMM, în zonele vizate se menține un pericol excepțional de incendii de vegetație. Meteorologii recomandă evitarea folosirii focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată.

În urma ploilor torențiale și a intensificărilor de vânt de pe 19 iulie, salvatorii și pompierii au intervenit în mai multe localități ale țării pentru înlăturarea consecințelor fenomenelor meteorologice. În total, au fost efectuate 20 de misiunii, dintre care 17 intervenții pentru defrișarea și înlăturarea arborilor doborâți de vântul puternic.