Poliția de Frontieră motivează refuzul de intrare în țară aplicat interpretului Goran Bregović. Ministerul de Externe din Serbia cere explicații autorităților de la Chișinău

Interpretul sârb Goran Bregović, care urma să ajungă duminică, 20 august, la un festival din R. Moldova, dar nu i s-a permis, avea interdicție de intrare în țară din 2022, potrivit reprezentanților Poliției de Frontieră. Totuși, Ministerul Afacerilor Externe din Serbia a cerut o explicație Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova cu privire la refuzul de a permite intrarea artistului, a declarat ministrul sârb de externe Ivica Dačić, pentru portalul Tanjug.

Oficialul de la Belgrad a subliniat că o astfel de decizie „nu este în concordanță cu relațiile tradiționale de prietenie dintre Serbia și Moldova”.

Autoritățile de la Chișinău susțin că organizatorii evenimentului cunoșteau despre acest lucru dinainte, până la sosirea interpretului străin în R. Moldova duminică.

În contextul măsurilor întreprinse pe linie de securitate, având la bază analiza de risc și informațiile obținute prin schimbul de informații cu Serviciul de Informații și Securitate, dar și cu partenerii internaționali, pentru 29 de cetățeni străini care intenționau să intre în R. Moldova s-a aplicat refuzul de intrare în ultimele 24 de ore, se arată în comunicatul publicat duminică.

Anterior, organizatorii unui festival organizat la Orheiul Vechi au anunțat că Goran Bregović, alături de trupa sa, nu va putea fi prezent la concert. Potrivit organizatorilor, interpretului nu i-a fost permisă intrarea în R. Moldova, fiind întors înapoi de pe Aeroportul Internațional Chișinău. În 2015, interpretul a avut o prestație în Crimeea, motiv pentru care mai multe concerte de-ale lui din Ucraina au fost ulterior anulate.

Ulterior, organizatorii au publicat și un mesaj din partea lui Goran Bregović.

„Dragii mei prieteni moldoveni! Îmi cer scuze pentru că nu am putut cânta astăzi la Festivalul de Muzică Gustar. Am fost foarte dezamăgiți când nu am fost lăsați să intrăm în Moldova pe aeroportul din Chișinău fără nicio explicație oficială. Fac turnee extinse cu muzicienii mei în toată Europa și nu am avut niciodată dificultăți nicăieri. Vă iubesc foarte mult țara și este o plăcere pentru mine să răspund oportunității de a concerta în Moldova, mai ales la un festival atât de colorat și unic precum Gustar. Îmi pare foarte rău că am fost lipsit de bucuria și plăcerea de a apărea în fața voastră de data aceasta. Dar vă asigur că împreună cu echipa mea vom încerca să ne asigurăm că spectacolele mele din Moldova data viitoare nu vor întâmpina niciun obstacol. Așteptăm cu nerăbdare următoarele întâlniri! Cu drag, Goran Bregovic”, se menționează în mesajul artistului.