Schimbarea destinației mai multor terenuri agricole deținute de stat și trecerea unor bunuri imobile în domeniul privat al statului, aprobate de Guvern

Guvernul a aprobat miercuri, 18 martie, hotărârea privind trecerea unor bunuri imobile proprietate de stat din domeniul public în domeniul privat al statului, schimbarea categoriei de destinație pentru unele terenuri agricole proprietate de stat și „operarea modificărilor necesare în hotărârile de Guvern ce țin de evidența și valorificarea patrimoniului statului”, conform unui comunicat de presă emis de Agenția Proprietății Publice (APP).

Prin această decizie, 65 de bunuri trec din domeniul public în domeniul privat al statului. Dintre acestea, 40 sunt construcții și 25 sunt terenuri.

„Hotărârea reprezintă următoarea etapă de clarificare a regimului juridic al unor proprietăți ale statului, astfel încât actele să corespundă situației reale din teren, iar bunurile să poată fi administrate și valorificate corect.

Măsura este necesară deoarece aceste bunuri nu mai sunt utilizate conform destinației pentru care au fost menținute în domeniul public, iar în forma actuală nu pot fi valorificate eficient. Prin urmare, este clarificat regimul juridic al acestora pentru a permite o administrare transparentă și o valorificare conformă”, argumentează reprezentanții APP.

În cazul unei părți dintre terenuri, hotărârea prevede schimbarea categoriei de destinație din agricol în terenuri pentru construcții și amenajări, fără compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuit.

Potrivit APP, este vorba despre terenuri care, potrivit studiilor pedologice, nu mai întrunesc condițiile necesare pentru utilizare agricolă.

„În multe cazuri, acestea sunt deja ocupate de construcții, au suprafețe amenajate, nu mai au strat fertil sau au o productivitate redusă”, notează APP, care subliniază că „nu este vorba despre scoaterea din circuit a unor terenuri agricole valoroase”.

„Decizia corectează o neconcordanță dintre acte și realitatea din teren și permite aplicarea regimului juridic și economic corespunzător utilizării reale a bunurilor. Menținerea acestor terenuri cu destinație agricolă doar în acte ar fi însemnat administrarea formală a unor bunuri care în realitate au altă folosință, ar fi menținut blocaje și ar fi limitat posibilitatea valorificării lor în condiții corecte, inclusiv din perspectiva veniturilor bugetare”, mai menționează Agenția.

Totodată, proiectul prevede actualizarea listelor oficiale ale terenurilor și imobilelor aflate în administrarea statului, excluderea bunurilor deja valorificate, includerea unor bunuri noi propuse pentru valorificare prin licitație publică și corectarea unor date cadastrale.

