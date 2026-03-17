Republica Moldova va primi cea de-a doua tranșă din Planul de Creștere. Comisia Europeană debursează 189 de milioane de euro

Comisia Europeană a debursat luni, 17 martie, 189 milioane de euro în cadrul Mecanismului de reformă și creștere pentru R. Moldova, în urma implementării cu succes a 24 de reforme. „Aceasta evidențiază progresele semnificative pe care țara le-a realizat pentru a avansa pe calea aderării la UE”, se arată într-un comunicat de la Comisia Europeană.

Din această sumă, 173 milioane de euro vor fi virate direct la bugetul de stat, iar 16 milioane de euro vor sprijini proiecte în R. Moldova prin intermediul Platformei de investiții pentru vecinătate. Debursarea de astăzi se adaugă celor 289 milioane de euro acordate Republicii Moldova în 2025.

„Republica Moldova și-a respectat din nou angajamentele față de UE. Reformele implementate aduc beneficii reale, de la reducerea birocrației la servicii online mai bune și un mediu mai curat. Atunci când partenerii noștri își respectă angajamentele, UE ar trebui să facă la fel. Fondurile noastre vor sprijini direct cetățenii R. Moldova și vor ajuta țara să își continue parcursul european”, a declarat Marta Kos, comisara pentru extindere.

Debursarea are loc în urma evaluării pozitive de către Comisie a 24 de etape realizate de R. Moldova în cadrul Mecanismului de reformă și creștere.

„Banii vor fi direcționați către proiecte importante pentru cetățeni: în domeniul energetic, pentru a avansa în construcția spitalului regional din Bălți, pentru extinderea accesului la apă potabilă în mai multe localități, pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copiilor și sprijin pentru tinerii care intră pe piața muncii. Moldova investește în oameni, iar aceste proiecte vor aduce condiții mai bune în toată țara”, a menționat prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Potrivit Guvernului, suma de 189 de milioane de euro se adaugă celor 289 de milioane de euro deja debursate în anul 2025. În octombrie 2024, Comisia Europeană a adoptat Planul de creștere pentru Republica Moldova, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro.

Prima tranșă din Planul de creștere, debursată în martie 2025, a presupus alocări bugetare pe două dimensiuni:

1. Pachetul energetic prin care a fost oferit sprijin populației la plata facturilor:

compensațiile la lumină în factură;

compensațiile monetare pentru încălzire oferite în sezonul rece;

compensații alocate către Administrația Publică Locală pentru spitale, grădinițe, școli și alte instituții cu menire socială ca să reducă costul facturilor la energia electrică;

compensații pentru întreprinderi din sectorul agro-alimentar, adică compensarea a 50% din creșterea tarifului la energia electrică;

proiecte de eficiență energetică.

2. Pachetul economic care a fost destinat investițiilor în infrastructură, sprijin pentru creștere economică, locuri noi de muncă și venituri mai mari pentru cetățeni:

1 miliard de lei pentru drumuri locale în circa 100 de localități, 230 de proiecte locale și regionale în toată țara, modernizarea curților în Chișinău;

1 miliard de lei pentru circa 200 km de drumuri regionale și raionale reparate;

200 de milioane de lei pentru modernizarea cantinelor în școlile din țară;

200 de milioane de lei pentru 700 de antreprenori, pentru deschiderea noilor locuri de muncă;

200 de milioane de lei pentru agricultori;

60 de milioane de lei pentru tineri angajați – 3000 de lei acordați drept supliment la salariu tinerilor angajați, la primul loc de muncă acasă;

100 de milioane de lei pentru proiecte de mediu;

85 de milioane de lei pentru reparația căii de acces de la Cantemir spre podul feroviar Fălciu, unde circulația este oprită de 30 de ani;

reparația segmentului de cale ferată Văleni.

„În cadrul Planului de creștere, R. Moldova continuă implementarea reformelor menite să sporească atractivitatea țării pentru investițiile străine.”

În acest scop, în septembrie 2025, Comisia a lansat un apel de exprimare a interesului destinat sectorului privat pentru stimularea investițiilor în R. Moldova, deschis pentru depunerea cererilor până în iunie 2026.