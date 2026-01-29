„Nu îi putem dezamăgi pe cetățenii moldoveni”: Merz și Bolojan, despre parcursul european al R. Moldova, la Berlin

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, 28 ianuarie, la Berlin, că relația României cu Republica Moldova este „una specială” și că deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană ar reprezenta „cel mai mare câștig” pentru R. Moldova.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe comune cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, care a reiterat sprijinul Berlinului pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„În ceea ce privește relația cu Republica Moldova, pentru România această relație este una specială. În condițiile în care s-ar deschide negocierile cu Uniunea Europeană pentru aderare, consider că ar fi cel mai mare câștig pentru Republica Moldova, o țară care și în ultimele alegeri și-a dovedit vocația pro-europeană și se cuvine să-i mulțumesc domnului Cancelar pentru prezența la Chișinău, la un miting important înainte de alegeri, când a transmis, inclusiv prin prezența acolo, sprijinul Germaniei pentru această aspirație a cetățenilor Republicii Moldova”, a declarat Ilie Bolojan, la Berlin.

La rândul său, cancelarul german a amintit vizita sa la Chișinău, de Ziua Independenței, când a vorbit în fața a circa 80 de mii de cetățeni, inclusiv despre perspectiva europeană a Republicii Moldova.

„Am luat la cunoștință rezultatul alegerilor și vrem să păstrăm deschis și după aceste alegeri drumul Moldovei către Europa. Și trebuie să fie clar (..) nu îi putem dezamăgi pe cetățenii moldoveni care vor să adere la Uniunea Europeană”, a subliniat Friedrich Merz.

Premierul Ilie Bolojan a început o vizită oficială de două zile în Germania pe 27 ianuarie. Întâlnirea cu cancelarul german Friedrich Merz a avut loc miercuri, 28 ianuarie, de la ora 14:00, iar după aceasta a urmat o conferiță comună de presă, la ora 15:00.