LIVE TEXT UE oferă 500 de generatoare suplimentare și 50 de milioane de euro pentru sprijin energetic al Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1436

UPDATE 22:05 Uniunea Europeană furnizează Ucrainei încă 500 de generatoare, 50 de milioane de euro și înființează un grup operativ pentru coordonarea asistenței energetice, a declarat Înalta Reprezentantă al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, relatează Ukrinform.

„Rusia nu face niciun efort nici măcar simbolic pentru pace. Atacul său asupra unui tren de pasageri a fost o crimă de război, așa cum a fost o crimă de război și atacarea infrastructurii civile, cum ar fi infrastructura energetică, spitalele, școlile, clădirile de apartamente”, a spus aceasta.

Potrivit lui Kallas, Kremlinul încearcă să transforme iarna într-o armă.

„Acum, energia este noua linie a frontului. UE răspunde cu cel mai mare pachet de ajutor pentru iarnă de până acum, care acoperă echipamente de urgență, finanțare și livrări de energie. Chiar astăzi, am furnizat încă 500 de generatoare și 50 de milioane de euro pentru sprijin energetic. Per total, fondul nostru pentru energie a depășit 1,6 miliarde de euro. Dar acest lucru nu este suficient, așa cum ne arată imaginile din Ucraina în fiecare zi. De aceea, propunem și un grup de lucru cu echipele de la Bruxelles și Kiev pentru a coordona mai bine sprijinul energetic”, a declarat Kaja Kallas.

Kallas a menționat, de asemenea, că statele membre ale UE trebuie să își aprofundeze stocurile de apărare aeriană pentru a le transfera către Ucraina.

În plus, continuă planificarea contribuțiilor UE la garanțiile de securitate – de la extinderea formării profesionale pe teritoriul Ucrainei până la sprijinirea industriei de aderare și de apărare.

Aceasta a subliniat că răspunderea pentru crimele rusești rămâne un element cheie, amintind că UE a alocat recent primele 10 milioane de euro pentru a ajuta la înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune.

Ea a adăugat că, mai devreme astăzi, împreună cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, miniștrii au discutat și chestiunea responsabilității, care este „esențială pentru orice pace”.

UPDATE 20:20 În prezent, 454 de clădiri rezidențiale din Kiev rămân fără încălzire, a scris primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe Telegram.

„În prezent, 454 de clădiri rezidențiale din capitală sunt fără încălzire. Majoritatea se află în cartierul Troieșcina. Astăzi, pe parcursul zilei, primele peste 100 de clădiri din Troieșcina au fost reconectate la încălzire”, a spus acesta.

Klitschko a adăugat că serviciile municipale și lucrătorii din domeniul energiei continuă eforturile de a restabili alimentarea cu căldură a locuințelor locuitorilor din Kiev.

Până pe 28 ianuarie, 737 de clădiri rezidențiale din Kiev erau fără încălzire.

UPDATE 18:00 Ministerul Apărării din Ucraina colaborează cu SpaceX pentru a împiedica dronele rusești să utilizeze Starlink, a declarat ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, pe 29 ianuarie, avertizând că sistemul de internet prin satelit îi ajută să zboare mai departe, scrie The Kyiv Independent.

O echipă a Ministerului Apărării a contactat SpaceX la câteva ore după ce dronele rusești care foloseau sistemul Starlink au apărut deasupra orașelor ucrainene, propunând soluții pentru rezolvarea problemei, potrivit lui Fedorov.

„Tehnologia occidentală trebuie să continue să sprijine lumea democratică și să protejeze civilii — nu să fie folosită pentru teroare și distrugerea orașelor pașnice”, a declarat Fedorov în postarea sa de pe Telegram.

Raportul lui Fedorov vine la câteva zile după ce Serhii Beskrestnov, un consilier recent numit al lui Fedorov pe probleme de tehnologie de apărare, a raportat pe 26 ianuarie că o dronă rusească BM- 35 echipată cu Starlink , care poate zbura la o rază de acțiune de până la 500 de kilometri (aproximativ 310 mile), a ajuns în orașul Dnipro, din centrul-estul țării.

Institutul de experți Institute for the Study of the War, cu sediul la Washington, a relatat în mod similar, afirmând pe 27 ianuarie că Rusia folosește din ce în ce mai mult drone BM-35 echipate cu Starlink pentru atacuri de la distanță medie asupra spatelui Ucrainei.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, i-a cerut pe 27 ianuarie lui Elon Musk să împiedice Rusia să folosească Starlinks pentru a ataca orașele ucrainene, adăugând că „A face bani din crime de război ar putea dăuna mărcii dumneavoastră”.

Beskrestnov a declarat pe 29 ianuarie că mai multe atacuri efectuate de drone Molniya (Lightning) echipate cu Starlink au fost înregistrate într-o singură zi pe frontul de est, la aproximativ 50 de kilometri (aproximativ 30 de mile) de front. Raportul a venit la câteva zile după ce a afirmat într-o postare pe Facebook că o dronă Starlink ar fi putut fi folosită pentru a efectua un atac cu dronă asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov pe 27 ianuarie, soldat cu cinci victime.

Fedorov, fost ministru al Transformării Digitale al Ucrainei, le-a mulțumit președintelui SpaceX, Gwynne Shotwell, și lui Musk pentru „răspunsul lor rapid” de a începe rezolvarea problemei.

Trupele ucrainene se bazează în mare măsură pe Starlink pentru comunicațiile din pozițiile din prima linie, mulți comandanți optând să utilizeze sistemul de internet prin satelit în locul comunicațiilor radio atunci când este posibil, pentru o modalitate mai sigură de a comunica cu soldații aflați la distanță.

SpaceX a declarat în 2024 că nu vinde și nu livrează terminale Starlink către Rusia, Musk negând relatările din mass-media despre utilizarea Starlink de către Rusia, calificându-le drept „categoric false”. Până la momentul publicării, compania nu a reacționat public la rapoartele lui Fedorov sau Beskrestnov.

UPDATE 16:21 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut un soldat din brigada de sisteme fără pilot a Marinei ucrainene, care ar fi acționat ca informator rus și ar fi colectat date despre dronele navale, a anunțat agenția pe 29 ianuarie.

Principalele ținte ale spionului erau dronele Sea Baby și Magura utilizate de SBU și de serviciul de informații militare ucrainean (HUR), se arată în raport.

Soldatul ar fi început să coopereze cu serviciile secrete ruse prin intermediul unor cunoștințe, împărtășind detalii despre serviciul său.

I s-a ordonat să transmită informații despre locațiile personalului care operează dronele maritime, coordonatele locurilor de depozitare ale dronelor și rutele lor operaționale.

Bărbatul se află în prezent în arest, iar ancheta este în curs, a declarat SBU.

UPDATE 16:13 Numărul victimelor atacului rus asupra Odesei din 27 ianuarie a crescut la patru după ce un bărbat rănit a murit în spital, a declarat șeful Administrației Militare din Odesa, Serhii Lisak, pe 29 ianuarie.

„Medicii au luptat pentru viața lui până la sfârșit, dar rănile sale erau prea grave”, a spus Lisak.

Forțele ruse au atacat Odesa și regiunea Odesa în noaptea de 27 ianuarie, ucigând trei persoane și rănind alte 25.

Rusia a folosit peste 50 de drone în atacul împotriva centrului regional, vizând infrastructura energetică și civilă, a declarat atunci președintele Volodimir Zelensk. Cinci clădiri rezidențiale au fost, de asemenea, avariate.

UPDATE 16:05 În jurul orei 12:00, armata rusă a bombardat din cartierul Korabelni din Herson, a anunțat guvernatorul regiunii, Oleksandr Prokudin.

În urma atacului, un bărbat de 46 de ani a decedat.

În plus, oficialul a anunțat că „militarii ruși au ucis o locuitoare din satul Pravdîne, raionul Bilozerka”.

„În jurul orei 13:40, ocupanții au atacat localitatea cu un dronă, rănind mortal o femeie de 39 de ani”, a comunicat Prokudin.

UPDATE 13:00 Cancelarul german Friedrich Merz a declarat pe 28 ianuarie că aderarea Ucrainei la UE anul viitor nu este un obiectiv fezabil, subliniind că aderarea este un proces de lungă durată.

„Aderarea la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibilă”, a declarat Merz la Berlin, potrivit agenției de știri DPA, citată de presa ucraineană.

Declarațiile vin după ce președintele Volodimir Zelenski a stabilit anul 2027 ca dată țintă pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar.

Cancelarul german a temperat așteptările, subliniind că orice membru potențial trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga – un set de condiții politice, economice și legislative – într-un proces care durează de obicei ani de zile.

„Putem apropia încet Ucraina de Uniunea Europeană pe parcurs”, a declarat cancelarul.

Ucraina, căreia i s-a acordat statutul de candidat la UE în 2022 și care a finalizat procesul de evaluare legislativă anul trecut, a pledat pentru o aderare rapidă în contextul negocierilor de pace în curs cu Moscova, argumentând că aderarea la UE este esențială pentru redresarea și securitatea postbelică.

UPDATE 12:56 Noaptea, Rusia a atacat din nou regiunea Odesa cu drone. A izbucnit un incendiu la o unitate industrială, dar nu au existat victime.

Au ars depozite și clădiri industriale, iar camioanele au fost avariate.

UPDATE 09:25 În noaptea de 29 ianuarie (de la ora 18:00 pe 28 ianuarie), forțele ruse au atacat Ucraina cu 105 drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/suprimat 84 de drone inamice, în nordul, sudul, centrul și estul țării.

Au fost înregistrate 18 lovituri ale dronelor de atac în 7 locații.

UPDATE 09:20 Două persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk.

În timpul nopții, armata rusă a lansat atacuri asupra a patru raioane din regiunea Dnipropetrovsk.

Pe teritoriul comunității Mîkolaiv din raionul Sînelnîkove, doi bărbați în vârstă de 43 și 34 de ani au fost răniți. O casă de cultură și o mașină au luat foc.

În comunitatea Bogdanivska din raionul Pavlohrad au luat foc mai multe mașini.

Pe teritoriul comunității Pishchanska din raionul Samarivska a luat foc clădirea unei cafenele.

În Krîvîi Rih au fost avariate o clădire cu un etaj și două autoturisme.

UPDATE 08:23 În raionul Zaporijjea, trei persoane au murit, iar alte trei a fost rănite, în urma bombardamentelor rusești.

Pe 29 ianuarie, în jurul miezului nopții, trupele ruse au atacat una dintre localitățile din regiune, au transmis pompierii.

Trei persoane au murit: un bărbat de 62 de ani și două femei de 26 și 50 de ani. Un bărbat de 57 de ani a fost rănit.

„La ora 7:00, pe 29 ianuarie, numărul persoanelor rănite în urma bombardamentului rus asupra uneia dintre localitățile din regiune a crescut la trei. Operațiunile de salvare și intervenție de urgență au fost finalizate”, se arată într-o actualizare ulterioară.

Șapte case private au fost avariate, iar una a fost distrusă.

Echipele de salvare au stins incendiul unei case de 100 mp și al unei conducte de gaz.