Noul consilier al Maiei Sandu pentru relațiile cu cultele religioase este ginerele secretarului Mitropoliei Moldovei

Ion Mocanu, numit de Maia Sandu în funcția de consilier prezidențial pentru relațiile cu cultele religioase, este ginerele lui Vadim Cheibaș, secretarul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove. Funcția a fost instituită odată cu numirea lui Mocanu.

Ziarul de Gardă i-a solicitat acestuia, precum și Președinției, o reacție privind eventuale situații de incompatibilitate sau potențiale conflicte de interese în aceste circumstanțe.

Pe 28 aprilie, Ion Mocanu și-a început activitatea în cadrul Președinției, după ce a fost numit, prin decret prezidențial, în funcția de consilier pentru relațiile cu cultele religioase. Președinția a anunțat numirea, însă nu a oferit detalii din CV-ul acestuia și nici nu a explicat motivele instituirii noii funcții.

Ion Andronache, activist civic și fost creator de conținut în domeniul teologic, a scris pe pagina sa de Facebook că numirea lui Mocanu „ridică o serie de întrebări legitime”, menționând și despre faptul că acesta ar fi ginerele lui Vadim Cheibaș, secretarul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, „o figură influentă în mediul clerical, cu relații consolidate de-a lungul timpului cu diferite guvernări”.

„În astfel de condiții, independența și imparțialitatea decizională pot fi puse sub semnul întrebării. Indiferent de calitățile personale ale celui numit, existența unui conflict de interese este problematică și va afecta legitimitatea funcției publice”, a menționat Ion Andronache într-o postare pe Facebook.

Deși Președinția nu a oferit detalii din CV-ul noului consilier prezidențial, datele publice arată că Ion Mocanu este originar din raionul Cahul, absolvent al Universității „Dunărea de Jos” din Cahul și al universității americane Arizona State University, unde a urmat specializarea Logistică globală și managementul lanțului de aprovizionare. În 2022, acesta s-a căsătorit cu Felicia Cheibaș, fiica lui Vadim Cheibaș, secretarul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove. Femeia se prezintă pe rețelele de socializare drept „terapeut în psihosomatică”. Mai multe fotografii de pe rețelele de socializare arată că la ceremonia religioasă (cununia) a cuplului Mocanu-Cheibaș a participat însuși secretarul Mitropoliei.

Vadim Cheibaș este secretarul Mitropoliei și parohul bisericii „Sfântul Dumitru” din sectorul Telecentru al Capitalei, care este destinată pentru societatea orbilor din R. Moldova. În 2017, acesta a ajuns în atenția publică după ce din mașina sa personală i-au fost furați banii destinați remunerării muncitorilor de la biserică. Totodată, presa a scris că Vadim Cheibaș trăiește într-o casă de milioane de lei.

UPDATE 14:15 „Da, într-adevăr domnul Ion Mocanu este ginerele meu. Dar nu consider că există vreun conflict de interese întrucât atribuțiile noastre sunt distincte și reglementate clar. În același timp, înțelegem importanța percepției publice și ne desfășurăm activitatea cu mare responsabilitate și transparență. Numirea unei persoane într-o funcție publică este o decizie care ține exclusiv de autoritatea statului. În ceea ce mă privește, activitatea mea în cadrul mitropoliei este strict instituțională și se desfășoară în limitele responsabilităților canonice și administrative”, a declarat Vadim Cheibaș pentru NM.

Ziarul de Gardă i-a solicitat lui Ion Mocanu o reacție despre eventuale situații de incompatibilitate sau potențiale conflicte de interese în aceste circumstanțe. Acesta nu a răspuns la mesajele redacției. Declarația sa va fi publicată atunci când va fi recepționată.

ZdG a solicitat un comentariu și de la Președinție. Instituția însă nu ne-a oferit un răspuns până la publicarea acestui material.