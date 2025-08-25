Minus un candidat independent la parlamentare și decizia CEC privind foștii colegi ai lui Plahotniuc

Cererea de înregistrare a listei de candidați a Partidului Politic Democrat Modern din Moldova (PDMM), formată din mai mulți foști colegi ai lui Vladimir Plahotniuc, nu a obținut numărul necesar de voturi din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC).

În cadrul ședinței de luni, 25 august, Comisia a examinat și cererea unui candidat independent, precum și înregistrarea listei Partidului Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova” pentru alegerile parlamentare.

Astfel, Comisia a înregistrat lista de 53 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova pe lista Partidului Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova” a pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie, confirmând simbolul electoral al formațiunii și persoana responsabilă de finanțe.

Totodată, Comisia a respins cererea de înregistrare în calitate de candidat independent la funcția de deputat depusă de Dina Carpinschi. Urmare a verificării listelor de subscripție cu semnăturile colectare, Comisia a considerat valabile 908 semnături ale susținătorilor, ceea ce este sub limita admisibilă de prezentare a cel puțin o mie de semnături în cazul unei candidate femei.

De asemenea, Comisia a examinat cererea de înregistrare a listei de candidați din partea PDMM.

„Aceasta nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobată, prin urmare subiectul va fi examinat într-o ședință ulterioară a Comisiei”, se arată în sinteza ședinței CEC.

Pe 12 august, liderul PDMM și președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova China, Boris Foca, și fostul ministru al Justiției din guvernul PDM, Vladimir Cebotari, au anunțat că formațiunea va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Anunțul partidului a venit la câteva zile după ce Vladimir Plahotniuc a lansat, prin intermediul avocaților săi, un apel „către toți foștii mei colegi din Guvern și Parlament, foștii și actuali noștri primari, consilieri, funcționari publici, numeroși susținători ai anilor trecuți, către oameni din sectorul public și privat care nu sunt de acord cu abuzurile și nedreptățile care se întâmplă. Haideți să ne unim și să creăm un front puternic, hotărât, profesionist care va răsturna acest guvern incompetent și îl va trimite la groapa de gunoi a istoriei Haideți să refacem echipa noastră care a știut să păstreze stabilitatea și securitatea țării și cetățenilor săi înainte de apariția „vremurilor galbene”, scria pe 6 august pe un cont atribuit lui Plahotniuc, aflat în arest în Grecia.