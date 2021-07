Mesajul președintelui leton, după alegerile parlamentare: Letonia s-a angajat să sprijine reformele R. Moldovei pentru statul de drept și integrarea sa europeană

Letonia s-a angajat să sprijine reformele R. Moldovei pentru statul de drept și integrarea sa europeană, susține președintele leton, Egils Levits.

„Am discutat telefonic astăzi cu președinta R.Moldova, Maia Sandu, i-am transmis felicitări cu ocazia victoriei la alegerile parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate și am discutat despre prioritățile agendei. Letonia s-a angajat să sprijine reformele R. Moldovei pentru statul de drept și integrarea sa europeană”, a scris pe Twitter președintele Letoniei.

Called 🇲🇩 President @sandumaiamd today to congratulate on election win of #PAS and discuss priorities. 🇱🇻 committed to supporting 🇲🇩 reforms for rule of law and European integration. pic.twitter.com/WXhrfcFPXB