Mesajul președintelui R. Lituania, după anunțarea rezultatelor preliminare ale scrutinului parlamentar din R. Moldova: „Sper că noua guvernare va atrage profesioniști puternici capabili să implementeze reforme vitale”

„Felicitări președintei Maia Sandu pentru victoria convingătoare a democrației la alegerile parlamentare. Sper că noua guvernare cu o puternică orientare pro-europeană și orientată spre reforme va atrage profesioniști puternici capabili să implementeze reforme vitale în țara dumneavoastră”, a scris pe Twitter președintele Gitanas Nauseda.

Congratulations President @sandumaiamd on a convincing victory of democracy in 🇲🇩 parliament elections.

I hope that the new government w/ a strong pro-European & reform-focused orientation will attract strong professionals capable to implement vital reforms in your country. pic.twitter.com/SjSr01LAid