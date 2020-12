Maia Sandu, convorbire telefonică cu președintele Germaniei: Steinmeier a reconfirmat susținerea Germaniei în procesul de transformare democratică a R. Moldova

Președinta aleasă R. Moldova, Maia Sandu, anunță că a avut astăzi, 10 decembrie, o convorbire telefonică cu președintele R. Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier. În cadrul discuției, Steinmeier a reconfirmat susținerea Germaniei în procesul de transformare democratică a R. Moldova. Totodată, cei doi oficiali au stabilit că vor avea o întrevedere imediat ce situația sanitară va permite acest lucru.

„Astăzi am avut o convorbire telefonică cu Președintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, căruia i-am mulțumit pentru felicitările adresate cu ocazia victoriei în alegerile prezidențiale și pentru sprijinul constant al Germaniei acordat țării noastre.



Președintele Steinmeier a reconfirmat susținerea Germaniei în procesul de transformare democratică a Republicii Moldova, menționând atenția sporită ce trebuie acordată reformelor care au un impact direct asupra creșterii bunăstării cetățenilor. Am accentuat că reforma justiției este o prioritate a mandatului meu, combaterea corupției fiind unul dintre subiectele majore pe agenda de reforme a Republicii Moldova, dar și un subiect de maximă importanță pentru securitatea națională a statului. Am discutat despre efectele pandemiei și modul în care putem atenua impactul crizei, precizând că Moldova are nevoie de ajutor de la partenerii noștri pentru a ajuta cetățenii și antreprenorii.



De asemenea, am stabilit că vom avea o întrevedere imediat ce situația sanitară va permite acest lucru“, a declarat Maia Sandu.

Curtea Constituțională a confirmat astăzi, 10 decembrie, rezultatele alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie și a validat mandatul noului președinte al R. Moldova, Maia Sandu.

Hotărârea e definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare de astăzi, 10 decembrie 2020.

La 9 decembrie, Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS) a anunțat că Maia Sandu, Președintele ales al R. Moldova, a renunțat la calitatea de membru de partid și la funcția de președinte al formațiunii. Decizia a fost luată conform legislației în vigoare, potrivit căreia președintele țării nu poate fi membru de partid. Totodată, reprezentanții PAS anunță că funcția de președinte interimar PAS a fost preluată de prim-vicepreședintele Igor Grosu.

Anterior, Maia Sandu a anunțat că la data de 24 decembrie, la Palatul Republicii va avea loc ceremonia de învestire în funcția de președinte al R. Moldova.

Maia Sandu, candidata Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) la funcţia de preşedinte, a obținut cele mai multe voturi în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, organizat la 16 noiembrie, urmând să fie prima femeie președintă a R. Moldova.

Rezultatele finale arată că Maia Sandu a acumulat 57,75% dintre voturi, iar Igor Dodon – 42,25%.