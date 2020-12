Mesajul Maiei Sandu, după ce a renunțat la calitatea de membru de partid și la funcția de președinte al formațiunii PAS: M-ați învățat o lecție importantă – politica este așa cum o fac oamenii

Președinta aleasă a R. Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj după ce la 9 decembrie a fost anunțată retragerea sa din calitatea de membru de partid și la funcția de președinte al formațiunii Partidului Acțiune și Soloidaritate(PAS). Decizia a fost luată conform legislației în vigoare, potrivit căreia președintele țării nu poate fi membru de partid.

„Acum 5 ani, pe 23 decembrie 2015, împreună cu câțiva oameni buni, anunțam intenția de a crea un partid politic. Șase luni mai târziu, cu sprijinul a mii de oameni buni, am reușit să înregistrăm Partidul Acțiune și Solidaritate.



În acești 5 ani, am construit o echipă mare și puternică. Conform cerințelor legale, ieri am renunțat la funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate și la calitatea de membru de partid.Dragi oameni din PAS, vă mulțumesc! Vă mulțumesc că m-ați învățat o lecție importantă – politica este așa cum o fac oamenii.



Iar la PAS am întâlnit unii dintre cei mai frumoși oameni din viața mea. Am cunoscut oameni buni, cumsecade, curajoși, oameni care au grijă de cei din jur și nu stau indiferenți în fața răului. Oameni mărinimoși și înțelepți. La PAS am avut bucuria să cunosc oameni care au cutreierat țara-n lung și-n lat, fără să ceară nimic în schimb. Oameni care au economisit din pensia lor de câteva sute de lei, ca să vină să doneze și la noi un pic.



Oameni care au înfruntat amenințări, dar s-au ținut de calea aleasă. Acești oameni au schimbat politica din Moldova. De la ei am învățat multe lucruri și am avut onoarea să mă bucur de sprijinul lor. Vă doresc, oameni dragi din PAS, să continuați calea începută – de a ajuta țara și oamenii. De a face politică cu demnitate“, susține Maia Sandu.

La 9 decembrie, Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS) a anunțat că Maia Sandu, Președintele ales al R. Moldova, a renunțat la calitatea de membru de partid și la funcția de președinte al formațiunii. Decizia a fost luată conform legislației în vigoare, potrivit căreia președintele țării nu poate fi membru de partid. Totodată, reprezentanții PAS anunță că funcția de președinte interimar PAS a fost preluată de prim-vicepreședintele Igor Grosu.