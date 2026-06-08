MAE „condamnă cu fermitate” explozia dronei de la Lopatna: „Reprezintă o încălcare a suveranității statului”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) „condamnă cu fermitate” incidentul produs în apropierea localității Lopatna, raionul Orhei, unde un aparat de zbor neidentificat, presupus a fi o dronă, s-a prăbușit și a explodat.

„Survolarea neautorizată a oricărui obiect de zbor în spațiul aerian al R. Moldova sau căderea acestuia pe teritoriul național constituie o amenințare la adresa securității naționale și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Acest incident evidențiază, încă o dată, riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate”.

MAE nu a menționat dacă îl va convoca din nou pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Ozerov.

În fața acestor provocări, conform MAE, „R. Moldova va continua să își consolideze capacitățile de apărare și reziliență, investind în pace, securitate și protecția cetățenilor săi, pentru a garanta siguranța țării și a populației sale”. Pe 6 iunie, Maia Sandu a spus că Guvernul pregătește modificări legislative care să permită parteneriate public-private și investiții străine în industria de apărare. Potrivit președintei Maia Sandu, aceste modificări ar face posibilă producerea în R. Moldova a unor drone capabile să intercepteze și să doboare, în caz de necesitate, aparatele de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian al țării.

În noaptea de 7 spre 8 iunie, un aparat de zbor fără pilot, „posibil o dronă”, a explodat în extravilanul satului Lopatna, raionul Orhei. Nicio persoană nu a fost rănită, iar autoritățile continuă cercetările „pentru a stabili toate circumstanțele”.

De la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, autoritățile de la Chișinău au raportat în mod repetat survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești. Mai multe aparate de zbor au căzut pe teritoriul țării, iar în unele cazuri autoritățile au constatat prezența materialelor explozive.