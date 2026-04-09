LIVE TEXT Grosu: „Mai bine Sorosist decât FSB-ist”. Schimb de replici între Băluțel și Țârdea

Deputații s-au întrunit joi, 9 aprilie, în ședință plenară, având pe ordinea de zi mai multe proiecte de lege ce vizează modificări fiscale, reforme în domeniul mediului și măsuri de combatere a circulației ilegale a drogurilor. Totodată, parlamentarii urmează să examineze inițiative legislative privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare agroalimentară, ajustarea cadrului normativ în domeniul locuințelor și mecanismele de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale.

UPDATE 19:30 84 de deputați au susținut proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 403/2023 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și pentru modificarea unor acte normative.

UPDATE 19:05 Vorbind despre relațiile pe care le are R. Moldova cu Statele Unite și o ulterioară vizită pe care trebuie să o aibă reprezentanții statului în SUA, Caraman, deputată PCRM, a declarat că Trump nu dorește o relație apropiată cu R. Moldova din cauza lui Soros, care oferă așa zise fonduri statului.

Drept replică, Adrian Băluțel a menționat că Țârdea, coleg de partid a deputatei Caraman, ar fi unul din beneficiarii fondurilor lui Soros.

„Vă aduc aminte, că atunci când dvs stăteați în patru labe în fața lui Plahotniuc, Bogdan Țârdea prezenta Moldova oligarhică în fața la zeci de ambasadori și zeci de experți a societății civile”, a răspuns deputatul comunist, menționând că niciodată nu a beneficiat de fondurile lui Soros.

Băluțel a afirmat că Țârdea are „experiență foarte neplăcută de interacțiune în anticamerele de la Moscova”.

La subiect, Igor Grosu, președintele parlamentului, a declarat că „e mai bine să fii sorosist, decât FSB-ist”.

UPDATE 17:50 Criticând „Conceptul” reformei administrației publice locale, deputatul socialist Pavaloi a declarat că amalgamarea este un proces de „evoluție”. Potrivit lui, trebuie să fie un proces voluntar, dar nu unul obligatoriu. „Dacă nu doriți la zacs (Oficiul Stării Civile n.r), mergem cu violul. Dar nu uitați că după viol o să vină și procurorul”, a declarat Pavaloi.

UPDATE 17:12 Deputatul Blocului „Alternativa”, Ion Chicu a criticat PAS pentru că a crescut semnificativ aparatul birocratic în Guvern și ministere, în schimb propun reducerea numărului de primării pentru a economisi resursele financiare.

UPDATE 16:40 În plenul Parlamentului este audiat Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, pe proiectul de ajustare a mecanismelor de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale.

UPDATE 16:00 Cu 89 de voturi, a fost aprobat, în prima lectură, proiectul de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru comercializarea drogurilor, iar persoanele care utilizează platformele de socializare pentru a promova sau vânzarea substanțele interzise vor fi sancționate penal.

UPDATE 14:48 Termenul-limită de privatizare a locuințelor va fi extins cu trei ani, până în 2029. Un proiect de ajustare a cadrului normativ în domeniul locuințelor a fost votat în prima lectură de 77 de deputați, la ședința plenară a Parlamentului.

De asemenea, proiectul de lege prevede interzicerea utilizării buteliilor de gaze comprimate sau lichefiate în interiorul blocurilor locative.

UPDATE 12:29 Bonurile fiscale eliberate de persoanele fizice cu activitate independentă nu vor conține IDNP, ci un cod fiscal unic alternativ. Un proiect de lege care prevede această modificare a fost votat de Parlament în lectura a doua.

Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din PAS, care motivează cu „necesitatea de a protejarea datelor cu caracter personal”. Anterior, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a constatat că „publicarea IDNP-ului pe bonuri fiscale este o formă de divulgare excesivă și nejustificată a datelor cu caracter personal”.

UPDATE 12:26 Alina Cebotariov, directoarea adjunctă a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), a fost votată în funcția de președintă a Consiliului Concurenței joi, 9 aprilie. Candidatura sa a fost votată de 55 de deputați.

UPDATE 11:10 Reformarea unor instituții din subordinea Ministerului Mediului a fost votată. Documentul prevede transferul competențelor în domeniul geologiei și al gestionării substanțelor chimice către Agenția de Mediu. De asemenea, va fi reorganizat Serviciul Hidrometeorologic de Stat într-o nouă instituție publică – Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.

O altă prevedere vizează instituirea unei subdiviziuni, în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, responsabilă de reacția imediată la alertele de mediu și care va funcționa permanent, 24 de ore din 24. Totodată, va fi creată Instituția Publică „Arii Naturale Protejate de Stat”, responsabilă de administrarea unitară a fondului ariilor naturale protejate.

Modificările includ și alinierea parțială a legislației naționale la Regulamentul UE privind conturile economice de mediu, care stabilește o metodologie unitară pentru colectarea și raportarea datelor privind emisiile, utilizarea resurselor, taxele și cheltuielile de mediu.

UPDATE 11:00 Proiectul de lege care reglementează lanțurile scurte de aprovizionare cu produse alimentare a fost votat în lectura a doua de 74 de deputați. Consumatorii vor putea identifica mai ușor lanțurile scurte de aprovizionare, deoarece punctele de vânzare și unitățile publice vor aplica logouri oficiale care vor indica acest lucru, spun parlamentarii.

Documentul conține și un capitol care se referă la integrarea lanțurilor scurte de aprovizionare în achizițiile publice. Astfel, la aplicarea criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, autoritatea contractantă va putea acorda punctaj suplimentar ofertelor care fac parte dintr-un lanț scurt de aprovizionare.

UPDATE 10:53 Deputatul Alexandr Stoianoglo a venit în Parlament cu o inițiativă legislativă care prevedea scutirea de răspundere contravențională a persoanelor amendate pentru vânzarea votului în cadrul rețelei „Șor”. Acesta a cerut din nou o amnistie, invocând apropierea sărbătorilor pascale. Totuși, majoritatea parlamentară nu a inclus proiectul pe ordinea de zi a ședinței din 9 aprilie.

UPDATE 10:45 Parlamentul a ținut și un minut de reculegere în memoria fostului antrenor de fotbal Mircea Lucescu, la inițiativa liderului fracțiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi.

UPDATE 10:15 Ședința Parlamentului a început cu un minut de reculegere în memoria victimelor evenimentelor din 7 aprilie 2009, la inițiativa președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Deputații din fracțiunile Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) nu s-au ridicat în timpul momentului comemorativ, la 17 ani de la protestele din aprilie 2009.