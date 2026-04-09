Alina Cebotariov – noua președintă a Consiliului Concurenței

Alina Cebotariov, directoarea adjunctă a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), a fost votată în funcția de președintă a Consiliului Concurenței joi, 9 aprilie. Candidatura sa a fost votată de 55 de deputați.

Alina Cebotariov a fost numită în funcție cu votul majorității parlamentare, în timp ce alți 38 de deputați s-au abținut. Alina Cebotariov își va exercita funcția începând cu data de 27 aprilie 2026.

După procedura de vot în plenul Parlamentului, Alina Cebotariov a depus jurământul.

Cebotariov este directoare adjunctă la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) din decembrie 2023, iar anterior a fost șefă a Direcției Dezvoltare Produse de Creditare și Garantare. În CV-ul său public menționează că are peste 15 ani experiență în reglementarea și supravegherea sectorului financiar, inclusiv de Director al Departamentului Creditare Nebancară la Comisiei Naționale a Pieței Financiare (2008–2023), și în domeniul proiectelor strategice cu UE, BNM și organizații internaționale.

Funcția de președinte al Consiliului Concurenței a devenit vacantă în februarie 2026, după ce Alexei Gherțescu și-a depus demisia, declarând că motivul este de ordin personal.