Doliu în lumea fotbalului: Mircea Lucescu s-a stins din viață la 80 de ani

Mircea Lucescu a decedat marți, 7 aprilie la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgență București, unde fostul antrenor era internat, informează Agerpres.

Spitalul Universitar de Urgență București informează că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori români din toate timpurile. De asemenea, unul dintre cei mai longevivi din istoria fotbalului.

Și-a câștigat respectul în fotbalul mondial de-a lungul timpului după ce a pregătit echipe precum Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk sau Dinamo Kiev, amintește G4Media.