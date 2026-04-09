Mai puțini intermediari între fermieri și cumpărători: Parlamentul a adoptat legea care ar putea reduce prețurile alimentelor

Parlamentul a adoptat joi, 9 aprilie, legea privind lanțurile scurte de aprovizionare, care limitează la un singur intermediar traseul produselor agroalimentare de la producător la consumator. Autoritățile susțin că măsura va facilita accesul producătorilor locali pe piață și ar putea duce la prețuri mai corecte pentru consumatori.

Proiectul de lege care reglementează lanțurile scurte de aprovizionare a fost votat în lectura a doua de 74 de deputați. Documentul a fost elaborat de deputați din fracțiunea PAS, însă a fost comasat cu o inițiativă similară elaborată de deputați din fracțiunea „Democrația Acasă”.

Potrivit legii, un lanț scurt de aprovizionare este definit drept „lanț de aprovizionare cu produse agroalimentare în care numărul intermediarilor (…) nu depășește un singur intermediar”.

Autorii susțin că inițiativa are drept scop „dezvoltarea unui sistem agroalimentar durabil și rezilient, care să reducă impactul asupra mediului și să contribuie la dezvoltarea regională echilibrată”. Totodată, legea urmărește „facilitarea accesului producătorilor (…) la comercianți și consumatori” și creșterea transparenței privind proveniența produselor.

Pentru consumatori, produsele provenite din astfel de lanțuri vor fi mai ușor de identificat. Punctele de vânzare și unitățile de alimentație publică vor utiliza un logo special, care va indica faptul că produsele sunt comercializate printr-un lanț scurt. În paralel, Guvernul va institui un Registru național al operatorilor din aceste lanțuri, administrat de Camera de Comerț și Industrie.

Legea introduce și reguli pentru comercianți, care vor fi obligați să aplice „proceduri interne scrise privind selecția și evaluarea furnizorilor (…) bazate pe criterii obiective și transparente”. Totodată, aceștia nu vor putea aplica criterii care „exclud sistematic sau fac dificil accesul” producătorilor din lanțuri scurte la piață.

Un alt element vizează achizițiile publice. Autoritățile contractante vor putea acorda punctaj suplimentar ofertelor care provin din lanțuri scurte de aprovizionare, în cadrul criteriilor „cel mai bun raport calitate-preț” sau „calitate-cost”.

Autorii mai menționează că legea creează baza pentru programe de finanțare dedicate producătorilor locali, inclusiv investiții în depozitare, logistică și modernizarea producției, precum și suport tehnic și consultanță.

proiect by Ziarul de Gardă

Legea va intra în vigoare după nouă luni de la publicarea în Monitorul Oficial, iar Guvernul va trebui, în termen de șase luni, să aducă legislația în concordanță cu noile prevederi.