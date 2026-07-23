LIVE Ședința Parlamentului. Sistemul eCall și proiecte de finanțare, pe agendă

Joi, 23 iulie, are loc ședința Parlamentului. În prima lectură, deputații vor examina proiectul de ratificare a Contractului de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”, precum și proiectul de lege care va permite candidaților la funcția de judecător sau de procuror să susțină repetat examenul, în cazul în care nu au obținut media generală de cel puțin 8.

În lectura a doua, pe ordinea de zi se regăsesc proiecte de lege privind acordarea unor noi facilități pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice, cofinanțarea transportului feroviar în vederea sporirii mobilității în unele localități, precum și consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Tot în lectura a doua va fi examinat proiectul de lege care reglementează funcționarea sistemului eCall – un mecanism care permite apelarea automată a numărului unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier, atât pe teritoriul R. Moldova, cât și în statele membre ale Uniunii Europene.

Totodată, Parlamentul urmează să ratifice Convenția privind instituirea Comisiei internaționale de reclamații pentru Ucraina.

UPDATE 12:25 Vicepreședintele parlamentului, Vladislav Bătrâncea, a cerut audierea Guvernului în privința scumpirilor propuse la gaz de către Energocom. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 12:20 Țîrdea a înaintat și spre modificarea ordinii de zi și audierea ministrului de externe Mihai Popșoi, pentru acuzațiile aduse în adresa amabsadorului Germaniei în R. Moldova. Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi.

UPDATE 11:17 Deputatul socialist Bogdan Țîrdea a propus audierea guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Inițiativa a strâns doar 39 de voturi.

UPDATE 11:15 94 de deputați sunt prezenți la ședința Parlamentului.