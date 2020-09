LIVE/ Dorin Chirtoacă, candidatul Mișcării Politice UNIREA, a depus semnăturile la CEC pentru a se înscrie în cursa prezidențială

Dorin Chirtoacă, candidatul Mișcării Politice UNIREA, a depus astăzi, 29 septembrie, listele de subscripție cu semnăturile colectate în vederea înregistrării sale în calitate de concurent electoral la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie.

„Noi am fost împotriva unei astfel de proceduri de colectare a semnăturilor pentru a te înscrie în cursa prezidențială. Avem aproape 1000 de cazuri noi de COVID pe zi. Este o crimă să se facă acest lucru. Neavând alte soluții ne-am conformat și am mers pe procedura care este prevăzută de lege. Am mers de la om și am colectat semnături. Nu am forțat colegii din teritoriu și i-am rugat să respecte regulile de protecție”, a susținut Chirtoacă.



Chirtoacă susține că menține în vigoare apelul către partidele de dreapta cu privire la înaintarea unui singur candidat la alegerile prezidențiale.

„Acest lucru demonstrează că noi până-n ultima clipă am așteptat reacția celorlalți colegi, în așa fel încât să fie un singur candidat anti-Dodon. În felul aceste se vede cum procedează ceilalți.



(…)Noi vrem ca bucuria UNIRII să ajungă în casa fiecărui om“, a declarat Chirtoacă.

Potrivit lui Chirtoacă, au fost colectate aproximativ 23 000 de semnături din 24 de raioane ale R. Moldova.

Conform prevederilor Codului electoral, toți candidații la funcția de Președinte al Republicii Moldova depun liste de subscripție, care conțin semnăturile a cel puţin 15000 și nu mai mult de 25000 de alegători din cel puţin jumătate din numărul unităților administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova.

Perioada de colectare a semnăturilor se va încheia la 1 octombrie inclusiv.

În conformitate cu prevederile legale, campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie curent, va începe nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua alegerilor, adică pe data de 2 octombrie curent.

Până acum au fost înregistrați cinci candidați: Violeta Ivanov( PPȘ), Igor Dodon(candidat independent), Renato Usatîi (Partidul Nostru), Andrei Năstase (Platforma DA) și Tudor Deliu (PLDM). Cererea de înregistrare a lui Andrian Candu (Pro Moldova) a fost respinsă.