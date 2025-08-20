Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Lista parlamentare PAS

Lista parlamentare PAS

NrNume, prenumeAnul nașteriiProfesia
1Grosu Igor1972Istoric
2Recean Dorin1974Economist
3Gherman Doina1982Lector universitar
4Popescu Nicolae1981Cercetător, expert în relații internaționale și de securitate
5Spatari Marcel1981Expert în politici publice
6Roșca Veronica1982Lector universitar
7Popșoi Mihail1987Specialist relații internaționale
8Bolea Vladimir1971Istoric/Jurist
9Nicolaescu-Onofrei Liliana1968Pedagog
10Nichita Anastasia1999Polițistă
11Botgros Nicolae1953Artist
12Cheianu Constantin1959Filolog
13Perciun Dan1991Specialist științe politice
14Adamciuc Ludmila1995Specialist politici sociale
15Carp Lilian1978Istoric
16Acbaș Maria1974Profesor/Contabil
17Bostan Viorel1972Profesor universitar, cercetător
18Ceban Emil1966Medic urolog
19Voloh Larisa1971Profesor de istorie și etnografie
20Belous Victoria1984Jurist
21Marian Radu1990Economist
22Druță Mihail1957Istoric
23Adam Marcela1974Filolog, profesor de limbă și literatură română
24Lazarencu Sergiu1985Economist
25Potîrniche Maxim1989Sportiv de performanță
26Novac Larisa1984Pedagog, manager educațional
27Groza Ion1966Profesor de teologie
28Gonța Maria1967Profesoară
29Robu Valeriu1970Profesor de muzică
30Qatrawi Ersilia1983Asistentă socială, Jurist
31Pâslariuc Virgiliu1969Istoric
32Catlabuga Ludmila1985Contabilitate și Audit
33Davidovici Natalia1971Jurnalist
34Cojuhari Roman1986Economist
35Chiriac Igor1979Jurist
36Morozova Marina1981Economist
37Calinici Ana1993Jurist
38Baraboi Alic1970Business și Administrare
39Ionaș Ilie1979Finanțist
40Draganel Nicolae1965Istoric, profesor de istorie
41Grădinaru Vasile1982Jurist
42Plîngău Dinu1994Jurist
43Istratii Dorian1982Economist
44Belîi Adrian1975Medic specialist, anestezie-terapie intensivă
45Cătănoi Artemie1982Jurist
46Macari Stela1976Inginer-constructor modelier
47Cucuietu Tatiana1982Inginer în sisteme și rețele electroenergetice
48Butucea Ana1958Profesoară de limbă și literatură română
49Dragan Galina1960Profesoară de informatică
50Mija Artur1990Economist
51Băluțel Adrian1993Economist
52Sinchevici Eugeniu1999Administrație Publică
53Levinschi Iurie1972Agronom – tehnolog
54Babici Ion1973Licențiat în drept
55Talmazan Igor1981Jurist
56Munteanu-Pojoga Angela1972Jurnalist
57Cupcea Veronica1969Agronom horticol
58Briceag Veronica1981Economist
59Grosu Liliana1973Psiholog
60Trubca Alexandr1988Administrație publică
61Ichim Gheorghe1983Jurist
62Carțîn Valeriu1967Profesor
63Oglinda Ana1959Medic
64Rusu Vladimir1983Jurist
65Porțevschi Vasile1988Profesor
66Canațui Oleg1976Inginer-tehnolog
67Bandalac Efimia1962Avocat
68Rotari Tatiana1994Jurist
69Bondarenco Silvia1967Profesor matematică-fizică
70Hajder Gheorghe1995Specialist în administrație publică
71Roșca Roman1982Jurist
72Mătrăgună Victor1985Jurist
73Talmaci Andrian1987Economie mondială și relații economice internaționale
74Cojocaru Iurie1984Antreprenor, manager
75Palii Radion1977Sudor-montator
76Burlacu Inga1987Master în economie și afaceri internaționale
77Buruiană Aliona1982Chimist-analist
78Castraveț Aliona1978Inginer-metrolog
79Pascal Cătălina1991Pedagog
80Culicovschi Pavel1983Jurist
81Barda Viorel1981Jurist
82Agrici Victor1992Politolog
83Bordeinîi Alexandru1994Drept
84Cojoc Gheorghe1959Jurnalist
85Cernolevschi Svetlana1990Business și administrare, administrare bancară
86Cheptănaru Dorina1983Management educațional
87Drumea Nicolai1988Jurist
88Cucoș Raisa1982Felcer
89Butnaru Ludmila1986Specialist relații cu publicul
90Grădinaru Grigore1978Economist
91Padurean Simion1963Economist
92Șendrea Natalia1986Inginer în exploatarea sistemului de apă și canalizare
93Crețu Sergiu1987Inginer
94Isac Gurii1964Inginer-constructor
95Ciumac Ion1986Avocat
96Guzun Oxana1978Inginer
97Stoian Sergiu1976Economist
98Covaliuc Elena1957Profesoară de limbă și literatură română
99Bradu Diana1971Medic
100Cernelea Roman1989Politolog
101Bordian Oxana2002Juristă
