Lista parlamentare PAS
Lista parlamentare PAS
|Nr
|Nume, prenume
|Anul nașterii
|Profesia
|1
|Grosu Igor
|1972
|Istoric
|2
|Recean Dorin
|1974
|Economist
|3
|Gherman Doina
|1982
|Lector universitar
|4
|Popescu Nicolae
|1981
|Cercetător, expert în relații internaționale și de securitate
|5
|Spatari Marcel
|1981
|Expert în politici publice
|6
|Roșca Veronica
|1982
|Lector universitar
|7
|Popșoi Mihail
|1987
|Specialist relații internaționale
|8
|Bolea Vladimir
|1971
|Istoric/Jurist
|9
|Nicolaescu-Onofrei Liliana
|1968
|Pedagog
|10
|Nichita Anastasia
|1999
|Polițistă
|11
|Botgros Nicolae
|1953
|Artist
|12
|Cheianu Constantin
|1959
|Filolog
|13
|Perciun Dan
|1991
|Specialist științe politice
|14
|Adamciuc Ludmila
|1995
|Specialist politici sociale
|15
|Carp Lilian
|1978
|Istoric
|16
|Acbaș Maria
|1974
|Profesor/Contabil
|17
|Bostan Viorel
|1972
|Profesor universitar, cercetător
|18
|Ceban Emil
|1966
|Medic urolog
|19
|Voloh Larisa
|1971
|Profesor de istorie și etnografie
|20
|Belous Victoria
|1984
|Jurist
|21
|Marian Radu
|1990
|Economist
|22
|Druță Mihail
|1957
|Istoric
|23
|Adam Marcela
|1974
|Filolog, profesor de limbă și literatură română
|24
|Lazarencu Sergiu
|1985
|Economist
|25
|Potîrniche Maxim
|1989
|Sportiv de performanță
|26
|Novac Larisa
|1984
|Pedagog, manager educațional
|27
|Groza Ion
|1966
|Profesor de teologie
|28
|Gonța Maria
|1967
|Profesoară
|29
|Robu Valeriu
|1970
|Profesor de muzică
|30
|Qatrawi Ersilia
|1983
|Asistentă socială, Jurist
|31
|Pâslariuc Virgiliu
|1969
|Istoric
|32
|Catlabuga Ludmila
|1985
|Contabilitate și Audit
|33
|Davidovici Natalia
|1971
|Jurnalist
|34
|Cojuhari Roman
|1986
|Economist
|35
|Chiriac Igor
|1979
|Jurist
|36
|Morozova Marina
|1981
|Economist
|37
|Calinici Ana
|1993
|Jurist
|38
|Baraboi Alic
|1970
|Business și Administrare
|39
|Ionaș Ilie
|1979
|Finanțist
|40
|Draganel Nicolae
|1965
|Istoric, profesor de istorie
|41
|Grădinaru Vasile
|1982
|Jurist
|42
|Plîngău Dinu
|1994
|Jurist
|43
|Istratii Dorian
|1982
|Economist
|44
|Belîi Adrian
|1975
|Medic specialist, anestezie-terapie intensivă
|45
|Cătănoi Artemie
|1982
|Jurist
|46
|Macari Stela
|1976
|Inginer-constructor modelier
|47
|Cucuietu Tatiana
|1982
|Inginer în sisteme și rețele electroenergetice
|48
|Butucea Ana
|1958
|Profesoară de limbă și literatură română
|49
|Dragan Galina
|1960
|Profesoară de informatică
|50
|Mija Artur
|1990
|Economist
|51
|Băluțel Adrian
|1993
|Economist
|52
|Sinchevici Eugeniu
|1999
|Administrație Publică
|53
|Levinschi Iurie
|1972
|Agronom – tehnolog
|54
|Babici Ion
|1973
|Licențiat în drept
|55
|Talmazan Igor
|1981
|Jurist
|56
|Munteanu-Pojoga Angela
|1972
|Jurnalist
|57
|Cupcea Veronica
|1969
|Agronom horticol
|58
|Briceag Veronica
|1981
|Economist
|59
|Grosu Liliana
|1973
|Psiholog
|60
|Trubca Alexandr
|1988
|Administrație publică
|61
|Ichim Gheorghe
|1983
|Jurist
|62
|Carțîn Valeriu
|1967
|Profesor
|63
|Oglinda Ana
|1959
|Medic
|64
|Rusu Vladimir
|1983
|Jurist
|65
|Porțevschi Vasile
|1988
|Profesor
|66
|Canațui Oleg
|1976
|Inginer-tehnolog
|67
|Bandalac Efimia
|1962
|Avocat
|68
|Rotari Tatiana
|1994
|Jurist
|69
|Bondarenco Silvia
|1967
|Profesor matematică-fizică
|70
|Hajder Gheorghe
|1995
|Specialist în administrație publică
|71
|Roșca Roman
|1982
|Jurist
|72
|Mătrăgună Victor
|1985
|Jurist
|73
|Talmaci Andrian
|1987
|Economie mondială și relații economice internaționale
|74
|Cojocaru Iurie
|1984
|Antreprenor, manager
|75
|Palii Radion
|1977
|Sudor-montator
|76
|Burlacu Inga
|1987
|Master în economie și afaceri internaționale
|77
|Buruiană Aliona
|1982
|Chimist-analist
|78
|Castraveț Aliona
|1978
|Inginer-metrolog
|79
|Pascal Cătălina
|1991
|Pedagog
|80
|Culicovschi Pavel
|1983
|Jurist
|81
|Barda Viorel
|1981
|Jurist
|82
|Agrici Victor
|1992
|Politolog
|83
|Bordeinîi Alexandru
|1994
|Drept
|84
|Cojoc Gheorghe
|1959
|Jurnalist
|85
|Cernolevschi Svetlana
|1990
|Business și administrare, administrare bancară
|86
|Cheptănaru Dorina
|1983
|Management educațional
|87
|Drumea Nicolai
|1988
|Jurist
|88
|Cucoș Raisa
|1982
|Felcer
|89
|Butnaru Ludmila
|1986
|Specialist relații cu publicul
|90
|Grădinaru Grigore
|1978
|Economist
|91
|Padurean Simion
|1963
|Economist
|92
|Șendrea Natalia
|1986
|Inginer în exploatarea sistemului de apă și canalizare
|93
|Crețu Sergiu
|1987
|Inginer
|94
|Isac Gurii
|1964
|Inginer-constructor
|95
|Ciumac Ion
|1986
|Avocat
|96
|Guzun Oxana
|1978
|Inginer
|97
|Stoian Sergiu
|1976
|Economist
|98
|Covaliuc Elena
|1957
|Profesoară de limbă și literatură română
|99
|Bradu Diana
|1971
|Medic
|100
|Cernelea Roman
|1989
|Politolog
|101
|Bordian Oxana
|2002
|Juristă