„Lăsăm politica la o parte astăzi”. Noul selecționer al naționalei a fost întrebat despre victoria PAS la parlamentare

Lilian Popescu, noul selecționer al echipei naționale de fotbal, a fost întrebat miercuri, 8 octombrie, ce înseamnă pentru R. Moldova victoria Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegeri parlamentare de pe 28 septembrie.

Ofițera de presă nu a vrut să se răspundă: „Lăsăm politica la o parte astăzi”. Însă antrenorul a transmis un mesaj: „Noi suntem fericiți”, scrie golazo.ro.

La o conferință de presă de la stadionul Steaua, în contextul meciul amical România – R. Moldova, care se va disputa joi, 9 octombrie, de la ora 21:00, noul selecționer, Lilian Popescu, și căpitanul Vadim Rață (FC Argeș) au fost întrebați ce înseamnă pentru Moldova faptul că PAS a câștigat alegerile și cum văd direcțiile pro-europeană și pro-rusă din Moldova.

Potrivit sursei citate, acesta ar fi vrut să răspundă, dar ofițera de presă al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) nu l-a lăsat. „Ce tangență are această întrebare cu fotbalul?”, a întrebat purtătoarea de cuvânt a FMF.

În replică, i s-a spus că selecționerul și căpitanul trăiesc în Moldova, „e vorba de viața lor și a compatrioților”.

„Cred că ar fi mai bine să puneți întrebări legate de fotbal și de meciul de mâine (n.r. – joi). Lăsăm politica la o parte astăzi”, a afirmat ofițera de presă.

Antrenorul Popescu, 51 de ani, de-abia numit la națională în locul lui Serghei Cleșcenco, a vrut să transmită totuși un mesaj.

„Ca să nu fie dubii. Noi suntem fericiți. Avem drumul nostru și mergem pe drumul nostru. Punct”, a declarat selecționerul.

Când reporterul a încercat să continue, antrenorul a repetat apăsat: „Punct”.