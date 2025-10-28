La invitația președintelui francez, președinta Maia Sandu va participa la Forumul Păcii de la Paris

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, transmite Președinția printr-un comunicat de presă.

În cadrul evenimentului, președinta Maia Sandu va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente.

Președinția scrie că, Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost lansat în 2018 la inițiativa președintelui Emmanuel Macron și reunește anual lideri de țări și experți din întreaga lume pentru a discuta despre soluții la marile provocări globale – de la pace și securitate, la dezvoltare durabilă și guvernare democratică.