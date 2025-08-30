Jānis Mažeiks își ia rămas bun de la R. Moldova după patru ani la conducerea Delegației UE. Mesajul ambasadorului

Fostul șef al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, și-a încheiat mandatul de patru ani și se întoarce în Letonia. Sâmbătă, 30 august, acesta a publicat o fotografie făcută la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC), însoțită de un mesaj de rămas bun: „O parte din mine va rămâne mereu în R. Moldova”.

„Mă aflu în același loc unde am ajuns pentru prima dată în 2021, dar știu că totul este diferit acum. Moldova a devenit mai puternică, mai încrezătoare, mai rezistentă și mai europeană. A devenit mai cunoscută lumii – și nu din cauza miliardelor furate în trecut, ci pentru curajul și hotărârea de a merge înainte, în pofida tuturor încercărilor din exterior de a o opri.

Sunt recunoscător că am putut face parte din această transformare și că am avut șansa să-mi aduc contribuția. Uniunea Europeană a fost alături de poporul Republicii Moldova în fiecare provocare – nu doar prin vorbe, ci prin fapte. Astăzi, Republica Moldova nu mai este doar un partener; o vedem ca pe un viitor stat membru al Uniunii Europene. Iar pe 28 septembrie, va fi în mâinile cetățenilor să confirme acest drum și să transforme speranța în realitate.