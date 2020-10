În cadrul alegerilor prezidențiale, alegătorii nu vor putea să fie transportați organizat la secțiile de votare. Decizia CEC

În cadrul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020, alegătorii nu vor putea să fie transportați organizat la secțiile de votare. Decizia a fost luată astăzi, 20 octombrie, de Comisia Electorală Centrală(CEC). Cu o inițiativă în acest sens a venit membra PAS Olesea Stamate.

CEC precizează că, în scopul evitării transportării alegătorilor către secția de votare de concurenții electorali sau alte persoane terțe, în ziua alegerilor Președintelui Republicii Moldova, în perioada de timp rezervată votării, și anume între orele 07.00 şi 21.00, se va permite deplasarea pe teritoriul țării doar a autovehiculelor a căror capacitate nu este mai mare de 8 persoane și a transportului rutier de persoane prin curse regulate care funcționează potrivit legislației Republicii Moldova.

Totodată, se interzice între orele 07.00 şi 21.00 a zilei votării:

organizarea, de către concurentul electoral sau de către alte persoane în interesul concurentului electoral, a transportului alegătorilor la secția de votare;

efectuarea transportării alegătorilor la secția de votare cu scopul de a-i determina să voteze pentru unul din candidați;

a efectua transportul alegătorilor la secția de votare cu autobuze/autocare sau a efectua transportul alegătorilor la secția de votare de către operatorul de transport rutier în regim taxi, conform unor înțelegeri cu terțe persoane, altele decât călătorul/alegătorul, cu excepția cazurilor alegătorilor cu dizabilități.

În cazul nerespectării normelor enunțate mai sus, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Economiei și Infrastructurii va întreprinde măsuri de întrerupere a acestora, raportând după fiecare caz Comisiei Electorale Centrale, iar în termen de 24 ore după ziua alegerilor, vor prezenta un raport detaliat despre acțiunile și măsurile întreprinse.

Potrivit Codului penal, coruperea alegătorilor în schimbul votului pentru un concurent electoral sau altul prin oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 de unități convenționale sau cu închisoare de la un an la 5 ani, în cazul persoanei fizice, iar în cazul persoanei juridice – cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

După ce proiectul a fost votat de CEC, deputatul PAS, Sergiu Litvinenco a plasat un mesaj pe Facebook.

„Am reușit să obținem interzicerea transportării organizate a alegătorilor din regiunea transnistreană!



Sub presiunea societății și în urma solicitării Olesei Stamate, reprezentantul Maiei Sandu la Comisia Electorală Centrală, CEC a introdus o prevedere clară despre transportarea alegătorilor în ziua alegerilor – transportarea a mai mult de 8 persoane este interzisă. Astfel, aducerea oamenilor cu autobuze la secțiile de vot în ziua votării este o acțiune care deja contravine cadrului normativ în vigoare.



Acum este important ca această hotărâre a Comisiei Electorale Centrale să fie implementată în ziua votării atât ca literă, cât și ca spirit, astfel încât în alegerile prezidențiale din acest an să nu se mai repete cumpărarea masivă a voturilor din regiunea transnistrează așa cum s-a întâmplat în 2016 și 2019.Sigur că nu este timp să jubilăm. Or, modalități de fraudă sunt încă foarte multe, iar Igor Dodon nu are nicio șansă să ia un alt mandat dacă nu fraudează. De aceea, este imperios să fim precauți în continuare și să contracarăm orice încercare de fraudare“, susține Litvinenco.



Vom veghea și în continuare asupra tuturor acțiunilor și deciziilor, pentru a proteja votul oamenilor.



Vă rugăm și pe dumneavoastră, dragi cetățeni, să raportați orice caz suspect de încălcare a corectitudinii alegerilor la antifrauda@unpaspentru.md.Facem un apel repetat la Igor Dodon să se abțină de la orice încercare de a denatura alegerile, or oamenii nu vor accepta din nou să le fie furat votul.



Oameni buni, să fim în continuare atenți la orice abuz și să vorbim cu cât mai multă lume despre importanța de a ieși la vot. Vom câștiga împreună aceste alegeri!”