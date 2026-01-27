Imagini video în timp real din trenuri și depouri: CFM a pus în funcțiune un centru de monitorizare

Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova (CFM) a dat în exploatare, pe 27 ianuarie, Centrul de monitorizare și supraveghere video. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Statele Unite ale Americii, prin Programul EXBS, în cadrul Planului Comun de Acțiune Republica Moldova–SUA, conform unui comunicat de presă emis de CFM.

Lansarea oficială a avut loc în prezența ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și a însărcinatului cu afaceri al Ambasada SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz. În cadrul ceremoniei, reprezentantul Ambasadei SUA i-a transmis directorului general al CFM, Serghei Cotelinic, „un dispozitiv simbolic de control, marcând transferul oficial al sistemului către beneficiarul proiectului”.

Participanții la eveniment au fost familiarizați cu arhitectura sistemului și au putut urmări, în timp real, imagini video de la camerele instalate în depouri, pe locomotivele trenurilor aflate în circulație, precum și din alte obiective ale infrastructurii feroviare de pe întreg teritoriul țării.

Potrivit CFM, implementarea proiectului „are drept scop consolidarea securității infrastructurii feroviare, creșterea nivelului de siguranță, protejarea infrastructurii critice și alinierea la standardele europene de securitate, contribuind astfel la securitatea națională și la buna funcționare a fluxurilor logistice regionale”.