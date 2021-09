Fostul deputat al Partidului Democrat (PDM) Vladimir Andronachi susține că a fost pus sub acuzare în dosarul „furtului miliardului”.

Într-o declarație remisă pe adresa redacției, ex-democratul menționează că, în timp ce el se află peste hotare „în scopuri medicale”, procuratura i-a înmânat soției lui, săptămâna trecută, o citație de primire a ordonanței de învinuire a lui în dosarul fraudei bancare.

Tot aici, Andronachi susține că „nu a avut nicio atribuție la acțiunile care au dus la frauda bancară” și acuză reprezentanții PAS, inclusiv din conducerea de vârf a Republicii Moldova de „atacurile publice tot mai intense asupra sa și a familiei lui”.

Declar, în mod absolut asumat și responsabil că nu am fost implicat și nu am avut nicio atribuție la acțiunile care au dus la frauda bancară. De asemenea, declar că niciodată nu am fost cercetat penal și nici măcar administrativ, pentru că toate afacerile mele sunt legale și declarate în mod oficial, fapt care poate fi verificat ușor la fisc sau alte instituții de stat responsabile. (…) Atacurile publice tot mai intense din partea reprezentanților politici ai guvernării PAS, inclusiv din conducerea de vârf ai Republicii Moldova, apreciind acțiunile Procuraturii ca fiind la comanda politica și realizate cu încălcări procesuale (…) Având la îndemână Guvernul și având majoritate parlamentară, PAS poate ușor să depisteze toate schemele despre care povestesc la televizor, și cel mai important – să le oprească, inclusiv pe acele despre care ei pretind că ași avea vreo implicare”, mai scris ex-democratul în declarația remisă.