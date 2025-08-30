Dorin Recean pleacă în Japonia. Programul vizitei include și o întrevedere cu omologul său nipon

Premierul Dorin Recean întreprinde, în perioada 30 august – 2 septembrie, o vizită de lucru în Japonia. Anunțul a fost făcut de Guvern sâmbătă, 30 august. Programul vizitei sale include întâlniri oficiale și inaugurarea Zilei R. Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka.

Duminică, 31 august, șeful Guvernului va inaugura Ziua Republicii Moldova de la Expoziția Mondială de la Osaka, „un eveniment dedicat promovării imaginii țării noastre în Țara Soarelui Răsare”.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că pe 31 august, de Ziua Limbii Române, va fi marcată și Ziua R. Moldova la Osaka, într-un eveniment dedicat promovării imaginii țării noastre în Japonia, cu implicarea diasporei și a partenerilor de la Tokio.

Totodată, luni, 1 septembrie, prim-ministrul Dorin Recean va avea o întrevedere cu omologul său nipon, Shigeru Ishiba, pentru a discuta despre consolidarea relațiilor bilaterale.

De asemenea, șeful Executivului va discuta cu Akihiko Tanaka, președintele Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), organizație guvernamentală împuternicită să sprijine creșterea economică și socială în țările în curs de dezvoltare și să promoveze cooperarea internațională.

În cadrul programului prim-ministrul Dorin Recean va mai promova R. Moldova ca destinație pentru investiții și va discuta cu oamenii de afaceri niponi oportunitățile oferite de țara noastră.