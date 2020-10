Dorin Chirtoacă ar putea să nu fie înregistrat în cursa electorală? „Nu cedăm și ne vom bate până la capăt…”

Dorin Chirtoacă și Valeriu Munteanu, doi dintre liderii Mișcării Politice „Unirea” acuză Comisia Electorală Centrală de faptul că ar avea o bază de date care nu este actualizată la zi cu date despre alegătorii care semnează în listele electorale ale candidaților. Din acest motiv, susțin cei doi, mai multe semnături în favoarea candidatului Mișcării la funcția de președinte, Dorin Chirtoacă, au fost anulate.

„Cum să avem încredere în baza de date și verificarea făcută de CEC?Domnul Ion Calmîc, președinte al PNL, apare la CEC ca fiind locuitor a satului Calfa, Anenii Noi, deși, de fapt, locuiește la Chișinău. Aceeași situație este și la Valeriu Munteanu, președinte USB, care apare în baza de date la domiciliul părinților săi, în condițiile în care are un alt domiciliu, pe o altă adresă, semnătura lui fiind invalidatî pe listă, din cauza erorilor de sistem”, acuză Dorin Chirtoacă.

„Raionul Florești a fost invalidat în mod greșit de CEC. Noi am reușit să demonstrăm că avem peste 600 de semnături în acest raion. Date din actele de identitate au fost introduse greșit de operatori. Domiciliul persoanelor din baza de date a CEC nu corespunde cu cele din actele de identitate prezentate personal la CEC de acele persoane”, spune fostul primar al Capitalei.

„Deși avem cel puțin 17978 de semnături valabile, acceptate de CEC, în peste 18 raioane, CEC ne spune, printr-un tabel preliminar remis nouă în această seară că ne acceptă doar 15248 de semnături, din doar 7 raioane, deși la amiază erau 9 raioane acceptate. Nu cedăm și ne vom bate până la capăt…”, a anunțat Chirtoacă, care poate să nu fie înregistrat în cursa electorală dacă nu va avea semnături valabile din 18 raioane.

Și Valeriu Munteanu, președintele Uniunii „Salvați Basarabia” vine cu aceleași argumente. „CEC are o bază de date din Evul Mediu, cu iz de fraudă electorală. Am venit azi la CEC să verificăm semnăturile prezentate (și procesate deja de CEC) de reprezentantul MPU Dorin Chirtoacă. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să verificăm dacă cei prezenți sunt calificați corect de soft-ul CEC și mare mi-a fost mirare că din 4 membri MPU, semnatura mea și a domnului Ion Calmîc au fost calificate greșit pe motivul domiciliului. Am prezentat fizic buletinele de identitate și am demonstrat (iar cel puțin trei membri CEC) au recunoscut că sistemul și baza de date a CEC (după care se organizează alegeri) are erori grave. Iar în situația mea și a domnului Calmîc avem câteva mii de semnatari, care au fost invalidați de CEC.Muncim în continuare iar concluziile sunt la fel de triste, CEC admite erori umane, operează cu un program defect (după care admite sau respinge candidații în alegeri) și sunt multe alte întrebări. De azi nu mai pot crede că în procesul votării și procesării voturilor, soft-ul CEC nu va face aceleași greșeli, favorizând o puternică fraudă electorală…”, spune Munteanu.

Comisia Electorală Centrală urmează să decidă dacă-l înregistrează pe Dorin Chirtoacă ca și candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie la ședința sa din 6 octombrie 2020.