Reacția arhitectului-șef al municipiului Chișinău, Svetlana Dogotaru, după ce a ajuns în vizorul CNA: „Am fost și sunt corectă”

Arhitectul-șef al municipiului Chișinău, Svetlana Dogotaru, a venit, prin intermediul serviciului de presă al Primăriei, cu prima reacție după ce a ajuns joi, 29 februarie, în vizorul Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru că, împreună cu administratorii unei companii de construcție din capitală, a pus la cale o schemă prin care urmăreau scopul deposedării municipalității de un lot de teren.

Dogotaru se declară drept „corectă” în toate acțiunile sale și afirmă că este „sigură” că „va fi stabilit adevărul”.

„Cercetarea din partea organelor competente se efectuează la adresarea mea, în calitate de arhitect-șef. Doi ani în urmă am atenționat serviciile respective cu privire la cazul dat, care are la bază întregistrarea frauduloasă a dreptului de superficie asupra terenului de către compania Eurostil. Tot atunci, am solicitat verificarea și în raport cu alte cazuri la alte companii cu privire la același subiect, întregistrarea dreptului de superficie.

Pe toate cazurile înregistrate sunt pornite procese de radiere a drepturilor înscrise incorect. Sunt prezentate toate actele solicitate de anchetă și sunt sigură că va fi stabilit adevărul. În toate acțiunile mele am fost și sunt corectă”, se arată în mesajul publicat de serviciul de presă al Primăriei.