Denunțarea mai multor acorduri semnate cu statele CSI, susținută de Guvern. Popșoi: „O parte dintre acestea fie nu au funcționat niciodată, fie au fost denunțate de mult de către majoritatea statelor fondatoare”

Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 12 noiembrie, denunțarea a șapte acorduri semnate anterior în cadrul Comunității Statelor Independente. Acestea „și-au pierdut actualitatea și nu aduc niciun beneficiu” cetățenilor R. Moldova, susține ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.

Oficialul a subliniat că acordul cu privire la călătoriile fără vize a cetățenilor din statele CSI a fost denunțat anterior de Federația Rusă în anul 2000, Republica Kazahstan – 2001, Turkmenistan – 1999 și Uzbekistan – 2001.

Ministerul Afacerilor Externe a comunicat că renunțarea la acest acord nu va schimba semnificativ regimul actual de călătorii, deoarece R. Moldova a încheiat acorduri bilaterale cu majoritatea statelor CSI. Denunțarea acordului va avea efect direct doar în raport cu Republica Tadjikistan și Republica Kârgâză, țări cu care nu există astfel de înțelegeri bilaterale. Astfel, cetățenii Republicii Moldova vor putea continua să călătorească fără vize în majoritatea statelor CSI.

Acordurile denunțate vizează cooperarea în domenii precum:

călătoriile fără vize ale cetățenilor statelor CSI pe teritoriul statelor membre; cooperarea în domeniul chimiei și petrochimiei; colaborarea în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate ca combustibil pentru mijloacele de transport auto; colaborarea în domeniul ecologiei și protecției mediului înconjurător; principiile și procedura efectuării transporturilor militare; principiile de percepere a impozitelor indirecte la exportul și importul mărfurilor, lucrărilor și serviciilor; măsurile de asigurare a îmbunătățirii achitărilor dintre organizațiile economice ale statelor membre CSI.

„Denunțarea acestor acorduri a fost necesară, deoarece ele nu mai corespund orientărilor strategice ale R. Moldova. Practic, facem ordine. O parte dintre aceste acorduri fie nu au funcționat niciodată, fie au fost denunțate de mult de către majoritatea statelor fondatoare”, a mai notat Popșoi.

Până în prezent, Republica Moldova a denunțat 64 de tratate CSI.